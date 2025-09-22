川普訪中有條件？　讀賣新聞：北京希望美國宣布「不挺台獨」

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平19日通話後宣布明年訪問北京，但日媒《讀賣新聞》指出這趟行程仍存在許多重大阻礙，包括北京要求美國政府公開表態「不支持台灣獨立」，恐讓局勢蒙上變數。

《韓聯社》等多間韓媒引述《讀賣新聞》21日報導，雖然川習通話之後，雙方聲明均未提及台灣，這卻是2國在安全領域之中最大且懸而未決的議題。一名熟悉習政權的消息人士透露，北京希望華府發表「不支持台灣獨立」的正式聲明，作為川普訪中的條件。

不過，早在今年2月，川普政府剛上任時，就從國務院官方網站的「台美關係事實清單（Fact Sheet）」之中刪除「不支持台灣獨立」字句，挑動北京敏感神經。

《讀賣新聞》分析，「追求與中國『交易』的川普總統，正表現出減少對台干預的跡象，例如推遲批准對台軍事援助等……中國將此視為一個機會，可能試圖從美國那裡爭取更多讓步。」

除了台灣，美中之間仍有許多懸而未決的問題，包括中國稀土出口管制、美國晶片出口管制等，陷入僵局的貿易談判，也成為川普訪中的另一道障礙。

值得注意的是，儘管川普在通話後樂觀表示，2人在多項重要議題上取得進展，北京卻僅強調習近平要求「防止損害多輪協商成果」，完全未提及川普訪中一事。這不僅顯示雙方表態溫度出現明顯落差，也意味著北京還在觀望華府的態度。

《日經新聞》也分析，北京長期推動川普訪中，旨在穩定雙邊關係，避免台海或南海發生意外衝突。但是，現階段無法保證美國在貿易談判等問題上讓步，難以預見川習會取得什麼成果，北京似乎也考慮延長談判，爭取更有利條件。