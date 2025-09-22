撕破臉後世紀同框！　川普馬斯克「並肩而坐」握手嗨聊

▲川普與馬斯克撕破臉後，首度公開互動。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國保守派評論員柯克（Charlie Kirk）葬禮暨追悼會21日在亞利桑那州鳳凰城舉行，吸引逾10萬人參與。其中，總統川普與特斯拉執行長馬斯克意外同框，甚至互相握手交談，這是2人今年稍早決裂之後，首度公開互動。

柯克的葬禮暨追悼會舉辦在「州農體育場」（State Farm Stadium），該場館可容納7萬人，但由於人潮過多，主辦單位又安排另一座鄰近場館轉播現場畫面，總出席人數上看10萬人。許多支持者從凌晨4點就開始排隊，現場群眾大多身穿藍、白、紅美國國旗配色服裝，不少人戴著「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子。

除了川普以外，副總統范斯、國務卿盧比歐等華府高層及政壇人物也親自到場。不過，最受矚目的還是川普與馬斯克的互動畫面。

一開始，馬斯克獨自坐在體育館觀眾席，隨後川普前來與他並肩而坐。根據社群媒體流傳影片，總統主動伸手，2人進行了短暫但認真的握手與交談，馬斯克隨後起身離開。

▲川普與馬斯克握手。（圖／路透）



今年5月，馬斯克辭去「政府效率部」（DOGE）負責人職務後，與總統的關係開始惡化。他公開批評川普力推的「大又美法案」（Big Beautiful Bill），甚至呼籲彈劾總統，並且成立新政黨挑戰共和黨。川普則威脅取消馬斯克企業的政府合約，並且指控他患有「川普錯亂症候群」。