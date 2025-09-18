　
大陸 大陸焦點 特派現場

4名中國人綁柱等死　「731細菌戰」戰犯供：轟炸機投擲炭疽菌做實驗

▲曾參與日軍731部隊細菌戰的少佐榊原秀夫口供。（圖／翻攝新華社）

▲曾參與日軍731部隊細菌戰的少佐榊原秀夫口供。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

「九一八事變」今（2025）年適逢94週年，撫順戰犯管理所舊址陳列館近日揭露一份戰犯自供，再次呈現日本關東軍第731部隊犯下的反人類罪行。第162支隊少佐榊原秀夫親口承認，1945年4月在黑龍江安達縣演習場，參與以轟炸機投擲裝有炭疽菌的陶器炸彈，將4名被綁於柱上的中國人民活生生用作實驗，並目睹受害者在無生還可能的情況下慘死。

《新華社》報導，榊原秀夫在1956年瀋陽審判日本戰犯的庭審記錄中供述，當年他曾下令將保存的傷寒菌、副傷寒菌交由731部隊檢驗毒力，結果證實仍可使人感染發病，並因此使4名中國人被害。他坦承，這些細菌原本就是為細菌戰準備，自己也因此「參與了罪行」。

▲曾參與日軍731部隊細菌戰的少佐榊原秀夫口供。（圖／翻攝新華社）

更讓人感到憤怒的是，榊原供稱，為配合細菌戰準備，他還動員全隊捕捉老鼠，成立約25人的常設捕鼠班，源源不斷將活體送往731部隊。僅1945年4月至7月間，就先後送出1千隻、1萬隻、8千隻、7千隻，共計2萬6千隻老鼠，用於培養鼠疫細菌。

史料顯示，對日抗戰末期，日軍在哈爾濱平房區及黑龍江多地進行細菌戰研究與人體實驗，企圖以生物武器扭轉戰局。榊原的自供不僅再次揭示出日軍731部隊的罪行，也將該部隊把人命視為實驗材料的殘酷事實公諸於世。

相關新聞

陸抗戰片《731》講述細菌戰　海報警告「未滿18歲謹慎觀看」

陸抗戰片《731》講述細菌戰　海報警告「未滿18歲謹慎觀看」

講述日軍細菌戰的抗戰電影《731》，將於9月18日在大陸上映。此後也將在全球多地播映，包括澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、韓國、新加坡等，今（14）日發布全球海報，其中標註「未滿18歲請謹慎選擇觀看」。

專挑14至18歲！731部隊少年班培養SOP曝

專挑14至18歲！731部隊少年班培養SOP曝

細菌戰倖存者又被731部隊做活體實驗

細菌戰倖存者又被731部隊做活體實驗

再添「731部隊」資料！中方：不容日本抵賴

再添「731部隊」資料！中方：不容日本抵賴

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

