731部隊大量投入鼠疫菌！　他嘆：細菌戰倖存者又被做活體實驗

▲731部隊做活體實驗。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

日軍在二戰期間，派出第七三一部隊（簡稱731部隊）在中國，以研究防治疾病和飲水淨化為名，實則進行殘酷的活體實驗，受害者包含中國人、朝鮮人、蘇聯人等多國戰俘。一名731部隊成員指出，部隊在所有細菌中，投入最多的就是鼠疫菌，而這種菌致死率100%。

▲731部隊隊員。（圖／翻攝自微博）

中國官媒《央視新聞》28日又增添日軍731部隊的相關資料。731部隊成員谷崎指出，「我們將致死率100%的鼠疫菌，送到哈爾濱本部，實驗用的老鼠在海拉爾，大約養了1萬隻左右，都是白鼠。」

和平資料館館長岡村啟佐說道，「拜訪過一位731部隊的隊員名叫尾原，他跟我說，當時的命令是，不可以洩漏任何相關資料，所以戰後他就躲到深山裡生活，在訪問過程中，我印象最深刻的是『安達特別實驗場』。」





▲當時731部隊做活體實驗的工具。（圖／翻攝自微博）

岡村接著表示，「炸彈落下後，會擴散各種細菌，731部隊會實地觀察，病菌的實際感染及擴散狀況，如果有些人，在這次初步的細菌實驗中存活下來，那就會被轉送去進行更深層的活體實驗。」

日本戰爭與醫學研究會成員原文夫表示，「有許多日本優秀的醫學人士，都深度參與了731部隊，一些戰後還活著的軍醫，常常談起行軍的事，但很少會談及對那些受害者做的事情，多數人都封塵的當年的事，很少人願意提及，也讓當時的事被埋沒了。」

▲大陸官方公開日軍731部隊在二戰期間實施「細菌戰」新證據。（圖／翻攝人民日報，上同）

原文夫表示，當時731部隊的隊員會把相關資料送回日本，並向上級報告，他們會把這些當作是自己的功績，「去年清水英男說想去哈爾濱，他說趁活著一定要去，我就告訴他一定要去，我一定會支持他。」

岡村感慨說道，「731部隊是事實，是不可原諒的，日本在戰後的歷史中，並沒有正視自己的責任，我覺得這就是問題所在，很多內容是學校沒有教的，許多人在和平館第一次了解到這些資料，其中不乏一些年長的民眾。」

位於哈爾濱平房區的731部隊舊址東側，是一座矩形黑灰色建築，也就是侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館。金成民說，731部隊罪證陳列館設計靈感來自飛機黑匣子，被稱為「黑盒」，是層層加密的罪惡檔案。整個展館就像一本層層加密的卷宗，參觀其中如同打開記錄罪惡的歷史檔案。