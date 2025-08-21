俄解密「731部隊」資料！　陸外交部強調：不容日本否認抵賴

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

俄羅斯政府近日發布的解密文件顯示，二戰期間侵華日軍預謀從中國東北地區進攻蘇聯，其中包含日軍731部隊的相關人體實驗資料。中國外交部發言人毛寧21日在例行記者會上，對此表示，「鐵證如山，敦促日本深刻反省侵略歷史。」

一名記者向毛寧提問，「據報導，俄羅斯政府近日發布的解密文件顯示，二戰期間侵華日軍預謀，從中國東北地區進攻蘇聯，曾準備動用，可大量消滅兵員的細菌戰手段，並在哈爾濱設立第731部隊，簡稱731部隊，731部隊對各種類型的鼠疫、炭疽、霍亂等細菌性疾病進行研究，不停實施人體實驗，為此關押中國人、俄羅斯人和被判死刑的日本人，中方對此有何評論？」

▲731部隊活體實驗。（圖／翻攝自微博）

▲731部隊凍傷實驗室。（圖／翻攝自微博）

毛寧表示，「第二次世界大戰期間，侵華日軍公然違反國際法，對中國人民發動了，令人髮指的細菌戰，進行了慘無人道的人體活體實驗，犯下了反人類的滔天罪行，俄羅斯官方披露的資料，再次表明，日本軍國主義發動細菌戰的事實鐵證如山，不容否認和抵賴。」

毛寧強調，「只有正視歷史才能獲得尊重，只有以史為鑑才能開闢未來，只有前事不忘才能防止再入歧途。」

她還說道，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，我們敦促日本，深刻反省侵略歷史，切實尊重中國等受害國人民的感情，同軍國主義徹底切割，以實際行動消除遺毒，不要重蹈歷史覆轍。」