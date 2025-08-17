影／1.36億人看過！他冒死拍中國娃娃　日軍懸賞15萬美金追殺令　

記者任以芳／綜合報導

這張照片，你見過嗎？叫《中國娃娃》，作者是王小亭。1937年8月28日，日軍轟炸上海火車南站，導致老百姓死傷無數。這張照片就是轟炸後拍的，這個只有一歲的孩子叫王家升，在站台上嚎哭，身上還有鮮血，當時拍下這張照片的王小亭後來冒死把照片公開全世界，照片發表後，全球1.36億人目睹了這一畫面，事後王小亭遭到日軍懸賞15萬美金，瘋狂追殺，還好最終他逃過死劫。

今年是抗戰80周年勝利，大陸電影《南京照相館》上映至今23天票房突破25億人民幣，電影情節來自當年抗日血淋淋的真實故事，將鏡頭對準冒死保存日軍罪證的照相館學徒。而銀幕之外，王小亭用生命拍攝的《中國娃娃》，曾讓日軍懸賞15萬美元追殺這位「用鏡頭抗戰」的英雄。

▲中國戰地攝影師王小亭冒死拍下《中國娃娃》經典照片，當時全球全球1.36億人目睹這畫面。（圖／翻攝 央視）

時間回到1937年8月28日，當十二架日軍戰機對上海南站投下20多枚炸彈時，對中國老百姓無差別攻擊，站台上的人群陷入煉獄，上海火車南站的廢墟裡，一個滿身血幼童坐在斷裂的鐵軌旁嚎哭。

戰地記者王小亭在濃煙與哭喊聲中穿梭，用電影膠片記錄下天橋坍塌、車廂翻覆的慘狀。裝膠卷時，他發現鞋底已被鮮血浸透。突然，一陣啼哭撕裂了死亡般的寂靜。他內心一驚，「就在鐵軌旁！」回頭一看，還是強褓中嬰兒渾身是血坐在廢墟哭泣，父母已死於坍塌的站台。

▲這張《中國娃娃》（Chinese Baby），於1937年10月4日首次公開在美國《生活》雜誌封面。（圖／翻攝 央視）

王小亭按下快門的瞬間，鏡頭捕捉的不僅是孩子的淚水，更是整個中華民族的創傷。日軍殘暴的一幕被鏡頭永遠定格，這張《中國娃娃》（Chinese Baby），於1937年10月4日首次公開 （另有「日軍空襲下的上海南站兒童」等譯名），登上美國《生活》雜誌封面，震撼世界，同時揭開日軍侵華暴行的鐵幕。

照片發表後，全球1.36億人目睹這一畫面。國際社會震驚於日軍對平民的無差別屠殺，美國紅十字會將其用於募捐海報，聯合國前身國際聯盟也以此為據譴責日本暴行。

然而，面對這張照片，當時的日本軍方跟電影《南京照相館》情節一樣，也是極力狡辯、掩蓋事實真相，說王小亭的照片是擺拍、造假，後來又說是誤炸。事實上，上海南站遠離戰區，沒有任何軍事設施，日軍的轟炸就是針對平民，狡辯更是無稽之談。

原始膠卷曝光後，之後日軍隨即展開瘋狂報復，懸賞15萬美元追殺王小亭，並試圖通過外交施壓迫使其沈默。面對日軍的死亡威脅，王小亭不得不化名逃亡。一次，他險遭日本商人「偶遇」刺殺，幸因友人邀約喝茶躲過一劫；另一次在租界被捕時，他拼命掙扎引來巡捕，才免於被押送至日軍手中。這段逃亡經歷，成為抗戰時期中國記者群體縮影。

慶幸的是，王小亭最終躲過了這一劫。照片中的主角嬰孩王家升，背負著血色童年，他被紅十字救護隊送往孤兒院，後被蘇聯僑民收養。成年後成為石家莊鐵路工人，背上永遠留著彈片疤痕。1992年中日邦交正常化20週年，有日本記者輾轉找到他，老人只說了句，「我恨戰爭，但更恨遺忘。」

▲中國戰地攝影師王小亭 。（圖／翻攝 通視）

事實上，當年王小亭不但拍攝了幼小的王家升，還拍攝他的的哥哥和他的父母，當時孩子的母親已被炮彈炸死在鐵軌上，被炮彈皮灼傷的孩子就坐在母親屍體的旁邊，孩子的父親為了便於轉移，把孩子抱到站台上，又為孩子的哥哥包扎頭部上的傷口。王小亭就是在那時迅速用攝影機記錄一切，緊接叫來紅十字救護隊，為灼傷的孩子和他的哥哥救治。

王小亭一生拍片無數，尤其是他在淞滬抗戰期間拍攝的照片，讓人們銘刻於心。他生前總被追問為何甘冒奇險，他的答案始終未變，「底片會褪色，但歷史不會。」

《中國娃娃》這張照片至今全球超過上億人看過，並且成為華人教科書常見的教材，許多人兒時課本讀《南京大屠殺》這段歷史，都看過這張照片。

大陸歷史影像收藏家鄒德懷受訪時說，「當時買這張照片，還有一封十分珍貴信封，是王小亭寄來的親筆信。照片是很直觀感受，你用一萬字去說上海淞滬會戰慘烈，都比不過一張照片的力量，希望年輕人珍惜當下，和平來之不易。」