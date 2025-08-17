　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

影／1.36億人看過！他冒死拍中國娃娃　日軍懸賞15萬美金追殺令　

記者任以芳／綜合報導 

這張照片，你見過嗎？叫《中國娃娃》，作者是王小亭。1937年8月28日，日軍轟炸上海火車南站，導致老百姓死傷無數。這張照片就是轟炸後拍的，這個只有一歲的孩子叫王家升，在站台上嚎哭，身上還有鮮血，當時拍下這張照片的王小亭後來冒死把照片公開全世界，照片發表後，全球1.36億人目睹了這一畫面，事後王小亭遭到日軍懸賞15萬美金，瘋狂追殺，還好最終他逃過死劫。

今年是抗戰80周年勝利，大陸電影《南京照相館》上映至今23天票房突破25億人民幣，電影情節來自當年抗日血淋淋的真實故事，將鏡頭對準冒死保存日軍罪證的照相館學徒。而銀幕之外，王小亭用生命拍攝的《中國娃娃》，曾讓日軍懸賞15萬美元追殺這位「用鏡頭抗戰」的英雄。

▲▼ 抗戰、淞滬會戰、中國娃娃、中國戰地攝影師王小亭、抗日80週年紀念 。（圖／翻攝 央視、通視）

▲中國戰地攝影師王小亭冒死拍下《中國娃娃》經典照片，當時全球全球1.36億人目睹這畫面。（圖／翻攝 央視）

時間回到1937年8月28日，當十二架日軍戰機對上海南站投下20多枚炸彈時，對中國老百姓無差別攻擊，站台上的人群陷入煉獄，上海火車南站的廢墟裡，一個滿身血幼童坐在斷裂的鐵軌旁嚎哭。

戰地記者王小亭在濃煙與哭喊聲中穿梭，用電影膠片記錄下天橋坍塌、車廂翻覆的慘狀。裝膠卷時，他發現鞋底已被鮮血浸透。突然，一陣啼哭撕裂了死亡般的寂靜。他內心一驚，「就在鐵軌旁！」回頭一看，還是強褓中嬰兒渾身是血坐在廢墟哭泣，父母已死於坍塌的站台。

▲▼ 抗戰、淞滬會戰、中國娃娃、中國戰地攝影師王小亭、抗日80週年紀念 。（圖／翻攝 央視、通視）

▲這張《中國娃娃》（Chinese Baby），於1937年10月4日首次公開在美國《生活》雜誌封面。（圖／翻攝 央視）

王小亭按下快門的瞬間，鏡頭捕捉的不僅是孩子的淚水，更是整個中華民族的創傷。日軍殘暴的一幕被鏡頭永遠定格，這張《中國娃娃》（Chinese Baby），於1937年10月4日首次公開 （另有「日軍空襲下的上海南站兒童」等譯名），登上美國《生活》雜誌封面，震撼世界，同時揭開日軍侵華暴行的鐵幕。

照片發表後，全球1.36億人目睹這一畫面。國際社會震驚於日軍對平民的無差別屠殺，美國紅十字會將其用於募捐海報，聯合國前身國際聯盟也以此為據譴責日本暴行。

然而，面對這張照片，當時的日本軍方跟電影《南京照相館》情節一樣，也是極力狡辯、掩蓋事實真相，說王小亭的照片是擺拍、造假，後來又說是誤炸。事實上，上海南站遠離戰區，沒有任何軍事設施，日軍的轟炸就是針對平民，狡辯更是無稽之談。

原始膠卷曝光後，之後日軍隨即展開瘋狂報復，懸賞15萬美元追殺王小亭，並試圖通過外交施壓迫使其沈默。面對日軍的死亡威脅，王小亭不得不化名逃亡。一次，他險遭日本商人「偶遇」刺殺，幸因友人邀約喝茶躲過一劫；另一次在租界被捕時，他拼命掙扎引來巡捕，才免於被押送至日軍手中。這段逃亡經歷，成為抗戰時期中國記者群體縮影。

慶幸的是，王小亭最終躲過了這一劫。照片中的主角嬰孩王家升，背負著血色童年，他被紅十字救護隊送往孤兒院，後被蘇聯僑民收養。成年後成為石家莊鐵路工人，背上永遠留著彈片疤痕。1992年中日邦交正常化20週年，有日本記者輾轉找到他，老人只說了句，「我恨戰爭，但更恨遺忘。」

▲▼ 抗戰、淞滬會戰、中國娃娃、中國戰地攝影師王小亭、抗日80週年紀念 。（圖／翻攝 央視、通視）

▲中國戰地攝影師王小亭 。（圖／翻攝 通視）

事實上，當年王小亭不但拍攝了幼小的王家升，還拍攝他的的哥哥和他的父母，當時孩子的母親已被炮彈炸死在鐵軌上，被炮彈皮灼傷的孩子就坐在母親屍體的旁邊，孩子的父親為了便於轉移，把孩子抱到站台上，又為孩子的哥哥包扎頭部上的傷口。王小亭就是在那時迅速用攝影機記錄一切，緊接叫來紅十字救護隊，為灼傷的孩子和他的哥哥救治。

王小亭一生拍片無數，尤其是他在淞滬抗戰期間拍攝的照片，讓人們銘刻於心。他生前總被追問為何甘冒奇險，他的答案始終未變，「底片會褪色，但歷史不會。」

《中國娃娃》這張照片至今全球超過上億人看過，並且成為華人教科書常見的教材，許多人兒時課本讀《南京大屠殺》這段歷史，都看過這張照片。

大陸歷史影像收藏家鄒德懷受訪時說，「當時買這張照片，還有一封十分珍貴信封，是王小亭寄來的親筆信。照片是很直觀感受，你用一萬字去說上海淞滬會戰慘烈，都比不過一張照片的力量，希望年輕人珍惜當下，和平來之不易。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烏克蘭只剩2條路可選！美媒分析「悽慘下場」
快訊／菲律賓東方熱帶低壓生成！　路徑曝
快訊／6天前才起火！北車旁雙星大樓16F黑煙竄出
玩水上1設施「遊客罰3萬」　墾丁國家公園曝原因！網傻：不要甩
騎軍旗挨批　李珠珢、南珉貞現身道歉
味全龍4洋投底定！　要跟康龍分道揚鑣
快訊／國家警報響！　大雷雨轟4地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸不合格行動電源「沒收」後去哪？　　囂張二手平台：貨源來自機場

影／1.36億人看過！他冒死拍中國娃娃　日軍懸賞15萬美金追殺令　

男模「1動作」挨批辱華！全中國喊抵制　Swatch嚇壞急道歉、撤照

陸機器人產業大噴發！核心部件國產化率超70%　產業規模達379億元

無印良品結束在陸多家門店　原因：部分商圈面對人流下降的挑戰

詭異旅客「沖蛋蛋」滅證　下水道找回223枚「珍稀」鸚鵡蛋

外賣小哥驚見「血書枕頭」報警救人　真相意外反轉

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠　王興興欣慰：之前一直被黑

3歲女童「頭插15公分刀」！淡定走進醫院　一票人嚇壞：好危險

機器人扮成兵馬俑跳舞！　《秦俑魂》奪北京賽事冠軍

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

陸不合格行動電源「沒收」後去哪？　　囂張二手平台：貨源來自機場

影／1.36億人看過！他冒死拍中國娃娃　日軍懸賞15萬美金追殺令　

男模「1動作」挨批辱華！全中國喊抵制　Swatch嚇壞急道歉、撤照

陸機器人產業大噴發！核心部件國產化率超70%　產業規模達379億元

無印良品結束在陸多家門店　原因：部分商圈面對人流下降的挑戰

詭異旅客「沖蛋蛋」滅證　下水道找回223枚「珍稀」鸚鵡蛋

外賣小哥驚見「血書枕頭」報警救人　真相意外反轉

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠　王興興欣慰：之前一直被黑

3歲女童「頭插15公分刀」！淡定走進醫院　一票人嚇壞：好危險

機器人扮成兵馬俑跳舞！　《秦俑魂》奪北京賽事冠軍

童子賢提派系為綠電開槍　莊瑞雄嗆：核廢料放天母他搞不好第一個反抗

蹲舉453.5公斤破世界紀錄　楊森世運會健力勇奪金牌

10家米其林摘星潛力餐廳一次看　心宴為天香樓前主廚打造新餐廳

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！南投喫茶食堂喝榻榻米下午茶

金正恩「海濱樂園」背後黑幕！奴隸每天工作21小時　女工慘遭性侵

前紅襪隊友重逢！柯威士：林子偉英文變超好　笑言對決會很好玩

陳晨威右小腿自打球傷情待觀察　古久保健二：下禮拜前幾場可能都無法

快訊／基隆民宅火警！女聽爆炸聲「開門驚見火煙竄出」急逃生

拒絕用肺發電！　台南永康百位民眾熱烈回應健康與能源講座

北榮ESG創新推「AI回收」換魚飼料　1個月就累計破萬寶特瓶

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

大陸熱門新聞

3歲女童「頭插水果刀」！驚悚畫面瘋傳

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影

44億大師失蹤！嫩妻爆聯手情夫盜賣作品

Insta360老闆「撒錢犒賞員工」被罵翻

無印良品結束在陸多家門店

機器人扮成兵馬俑跳舞！　《秦俑魂》奪北京賽事冠軍

飛行員偷吃逾10女！她懷孕才知自己是小三

貴州風景區「拿香蕉逗猴子」被狠踹　女遊客跌落山谷

玩家提告《王者榮耀》：故意匹配弱隊友

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

詭異旅客「沖蛋蛋」滅證！　

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸

男模「1動作」全中國喊抵制　Swatch嚇壞急道歉

中國將實施強制社保　「靈活就業」恐大增

更多熱門

相關新聞

日本二戰投降80週年 陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

日本二戰投降80週年 陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

日本二戰無條件投降今（15）日屆滿80週年，黑龍江哈爾濱「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」再公布一批日軍侵華時的細菌戰新史料證據，包含多支參與人體實驗與細菌戰的日軍單位，包括《身上申告書》、《留守名簿》、相冊、明信片和影像等，部分內容為官方蒐集整理後首次公開。

台中預售市場勉強「保2」 全年推案量估5千億元

台中預售市場勉強「保2」 全年推案量估5千億元

華南版南京照相館　「悲壯口號」是日軍侵華鐵證

華南版南京照相館　「悲壯口號」是日軍侵華鐵證

2025桃花爆棚TOP3星座　正緣主動上門

2025桃花爆棚TOP3星座　正緣主動上門

兩岸少棒情誼在連城綻放

兩岸少棒情誼在連城綻放

關鍵字：

2025抗戰80周年日軍淞滬會戰中國娃娃戰地記者王小亭

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面