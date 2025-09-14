陸抗戰片《731》將上映　細菌戰劇情警告「未滿18歲謹慎觀看」

▲大陸抗戰片《731》發布全球海報。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

講述日軍細菌戰的抗戰電影《731》，將於9月18日在大陸上映。此後也將在全球多地播映，包括澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、韓國、新加坡等，今（14）日發布全球海報，其中標註「未滿18歲請謹慎選擇觀看」。

綜合陸媒報導，據燈塔專業版顯示，截至9月14日，電影《731》在大陸的預售票房已經超過5900萬元人民幣（約合新台幣2.5億元），首日排片佔比超94％。

《731》電影官方微博今日發布全球海報，並配文：「這段黑暗歷史不僅是中國人的傷痛，更是全人類文明的傷疤。731將在全球多地上映，讓全世界知道731。9月18日，讓罪惡無處遁形，讓真相傳遍世界！」

全球海報上寫明，該片在香港、澳門、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、韓國確定上映檔期在9月至11月間，新加坡、馬來西亞、俄羅斯、英國、德國、法國的上映時間待定。

海報上顯示英文片名「EVIL UNBOUND」，直譯為「罪行無界」。同時，海報還寫著「絕不遺忘」等字眼，不過在底下有一行字提醒「未滿18歲請謹慎選擇觀看」。

為紀念抗戰勝利80周年，大陸今年舉行了一系列活動，包括9月3日的大閱兵，電影市場也推出多部抗戰相關影視作品，除了《731》，還有《南京照相館》、《東極島》等。

《731》講述1945年抗戰勝利前夕，日軍第七三一部隊在哈爾濱平房區以「給水防疫」之名展開細菌戰研究，屠戮百姓進行人體實驗的故事。總製片人張望公開說，「歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。」

▼《731》預售票房已超過5900萬元人民幣。（圖／翻攝央視新聞）