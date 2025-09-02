「731部隊少年班」培養SOP曝　專挑14至18歲…他坦言：因為易洗腦

▲731部隊少年班隊員。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

日軍在二戰期間，派出第七三一部隊（簡稱731部隊）在中國，以研究防治疾病和飲水淨化為名，實則進行殘酷的活體實驗，受害者包含中國人、朝鮮人、蘇聯人等多國戰俘。中國官媒《央視新聞》2日再添731部隊的鐵證，內容包含日軍如何培養731部隊的少年班，作為未來實驗人力。

據《央視新聞》報導，侵華日軍731部隊少年班，也被稱為「少年技術見習隊」，是該部隊為補充人力、培養細菌戰後備力量，而組建的青少年團體，成員來自日本國內，年齡在14至18歲之間。

哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成表示，從1937年到1945年，總共有6期少年班，成員230多人，731部隊到日本陸軍軍醫學校進行召集，以求學的名義讓他們來上學，到哈爾濱進行工作實踐。

▲731部隊少年班隊員須永鬼久太。（圖／翻攝自微博）

少年班原隊員須永鬼久太回憶道，1943年4月被招募到731部隊少年班，他曾參與製作陶瓷細菌炸彈，「陶瓷細菌炸彈有180公分甚至2公尺高，裡面裝有鼠疫跳蚤等媒介物，如果是鐵製炸彈，炸碎時產生的熱量，就會把跳蚤燒死，陶製的炸彈就不會有這樣的問題。」

另一名731部隊少年班隊員的長沼久夫表示，自己也是在1943年4月進入少年班，他曾見過被稱為「馬路大」的關押者，並被帶去參觀解剖室，「當時好像是在切割頭蓋骨，看到後我就出去了。」

「馬路大」在日文中的本意是原木、木材材料。但在731部隊中，是指被日軍抓來進行實驗的活人。

▲少年班訓練畫面。（圖／翻攝自微博）

研究人員表示，日軍選擇招募14至18歲的日本少年進入731部隊少年班，是因為他們世界觀尚未成型，容易被軍國主義思想洗腦和塑造，從而成為忠誠，且具備一定專業技能的細菌戰執行者。

少年班隊員抵達哈爾濱後，首先要接受數月的集中訓練。訓練不僅是學習細菌學知識，更是一場嚴酷的精神馴化，目的是讓他們接受將活人視為實驗材料的「非人化」觀念。訓練結束後，他們會被分配到各班組，直接或間接參與部隊的各項實驗活動。

哈爾濱市社會科學院七三一問題國際研究中心主任宮文婧介紹，一開始少年班隊員只是看，或者是做一些清潔、收拾、整理等輔助工作。慢慢地，也會讓他們上手，少年班隊員從一個旁觀者到操作者，甚至到最後是細菌戰犯罪的執行者。

日軍在二戰失敗後，731部隊隊長石井四郎在撤退前發布嚴令，要求所有隊員不得向外界承認部隊身份，禁止部隊成員之間相互聯絡，不得擔任公職。





▲731部隊少年班戰後回國成立「房友會」。（圖／翻攝自微博）

長沼久夫表示，當時部隊代號改為25202，並要他們把身分證明都燒了，「我沒燒，因為這是很重要的東西，所以我把它折成兩半，藏在背包裡帶回來了。」

日軍戰敗潰逃回國後，731部隊大致分成兩個群體，一個是上層的核心群體，即將佐、博士群體，這些人在戰後利用在731部隊的成果，成為日本學界、醫界的核心力量；另一個是下層群體、少年兵，他們回到日本後，多從事一些體力勞動，他們透過戰友會組織保持聯繫。

金士成介紹，他們在1958年成立了「房友會」。石井四郎、北野政次都參加了「房友會」的成立大會，也刊發了內部刊物「房友雜誌」，裡面刊載了大量的少年兵成員戰後回憶，「戰後731部隊處於一種形散，而神不散的狀態，這是他們在日本的二次集結，繼續掩蓋罪行，拒絕反思和懺悔。」

金士成最後表示，少年班的存在與成立，是與731部隊一直同步進行的，也證明了，日本將細菌戰計劃，作為一項長期的計劃，進行推進和實施。