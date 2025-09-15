　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AI性愛片風暴！超過10名大馬議員捲入　他臉書公開畫面

▲馬來西亞政壇驚傳AI換臉性愛片風波。（圖／翻攝自Fahmi Fadzil臉書）

▲馬來西亞政壇驚傳AI換臉性愛片風波，議員法米法茲公開畫面，揭露自己就是受害者。（圖／翻攝自Fahmi Fadzil臉書）

記者曾羿翔／綜合外電

馬來西亞政壇爆出一起利用AI深偽技術製作不雅性愛影片進行勒索的重大風波，至少已有十名來自朝野的國會議員與州議員受到影響。通訊部長兼班底谷國會議員法米法茲（Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil）14日主動公開自己也是受害者，並揭露部分受害人名單與勒索手法。

法米法茲在臉書上公布了一封電子郵件，內容為一段涉及不雅行為的影片截圖，對方以AI技術將他的臉部合成至影片中的男主角，並要求支付美金10萬元（約新台幣303萬元）作為封口費，否則將公開影片。

根據法米披露，這類電子郵件並非個案，目前已有多名政治人物證實收到相同內容的威脅信，當中包括：

國會議員：
－班登國會議員拉菲茲南利（Datuk Seri Rafizi Ramli）
－梳邦國會議員黃基全（Wong Chen）
－雙溪大年國會議員陶菲克（Dr. Taufiq Johari）
－漢都亞再也國會議員兼青年及體育部副部長阿當阿德里（Adam Adli）

州議員與其他政治人物：
－雪州青年體育及創業委員會主席納祖安哈里米（Najwan Halimi）
－吉打居林州議員黃佳禎（Wong Chia Zen）
－雪州宗教與創新文化委員會主席法米阿哈（Dr. Fahmi Ngah）
－上議員馬諾蘭穆罕默德（Senator Manolan Mohamad）

總計至少已有十人受害。法米表示，他已要求通訊及多媒體委員會（MCMC）與警方合作調查，初步發現所有電子郵件來自相同來源，內容與附圖幾乎一致，顯示可能是有組織的網絡犯罪行為。

根據馬來西亞通訊法規，任何帶有威脅、侮辱或惡意意圖的通訊行為，最高可處兩年徒刑、50萬令吉（約新台幣360萬元）罰款，或兩者併罰。此案不僅引發政治圈震動，也掀起社會對AI技術濫用與數位隱私安全的關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佳德鳳梨酥爆單了！緊急發出「限購令」
婁峻碩升格當爸！　焦凡凡挺孕肚「甜曬超音波照」嗨炸　
YTR消失一年　突發新片老粉超感動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AI性愛片風暴！超過10名大馬議員捲入　他臉書公開畫面

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居　相貌首曝光

細胞顯著加速老化！最新研究曝「斷崖式衰老」年齡層

拳壇震驚！46歲英國拳王海頓自宅猝逝　生前坦言心理健康掙扎

林芳正將宣布參選自民黨總裁　小泉進次郎、高市早苗加入戰局！

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工...家中還有6寶

女跑馬拉松「男友嗑光補給零食」網炸鍋！　6秒片衝破360萬觀看

75歲還在拚！日本930萬銀髮族不退休　高齡人口29.4%創新高

丟臉！27歲台男「潘尚鈺」跑到日本詐騙　遭逮辯：沒想到是犯罪

「豬肉抹牛血」當牛肉賣！一沖水秒破功　泰黑心攤販遭破獲

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

【我怎麼起飛了】騎士煞車被後車追撞 竟釀成連環碰撞！

國3竹山「開槍逼車」驚險畫面曝！　疑彰化惡煞15天後再犯

AI性愛片風暴！超過10名大馬議員捲入　他臉書公開畫面

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居　相貌首曝光

細胞顯著加速老化！最新研究曝「斷崖式衰老」年齡層

拳壇震驚！46歲英國拳王海頓自宅猝逝　生前坦言心理健康掙扎

林芳正將宣布參選自民黨總裁　小泉進次郎、高市早苗加入戰局！

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工...家中還有6寶

女跑馬拉松「男友嗑光補給零食」網炸鍋！　6秒片衝破360萬觀看

75歲還在拚！日本930萬銀髮族不退休　高齡人口29.4%創新高

丟臉！27歲台男「潘尚鈺」跑到日本詐騙　遭逮辯：沒想到是犯罪

「豬肉抹牛血」當牛肉賣！一沖水秒破功　泰黑心攤販遭破獲

于朦朧墜樓死亡3天警方未通報…陰謀論瘋傳　60多個帳號慘遭清洗

AI性愛片風暴！超過10名大馬議員捲入　他臉書公開畫面

巧遇綠蠵龜登島產卵　敦睦遠航見證經略太平島

「氣象傳真機」掌握海況　美女氣象官守護遠航安全

釋昭慧籲普發1萬增「捐款選項」！行政院：將審慎研議

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居　相貌首曝光

美波在台開唱吐心裡話！認低潮期：那時候很蠢　粉絲反應讓她哭了

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲...律師質疑美國制度太縱容

推動三高防治888計畫　北榮桃園分院守護市民健康

台積電飆天價張忠謀身價飆破1576億　「老戰友」曾繁城破371億

國3竹山「開槍逼車」驚險畫面曝！　疑彰化惡煞15天後再犯

國際熱門新聞

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居

研究曝「斷崖式衰老」年齡層！細胞加速老化

切下男友乳頭！23歲「蛇蠍櫻花妹」變態手段曝

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

iPhone 18 Pro三大亮點曝光

拳壇悲痛！46歲英國拳王海頓自宅驟逝

10歲對女同學媽一見鍾情！他娶回54歲美魔女

丟臉！ 27歲台男「潘尚鈺」

有錢人「不用滾筒洗衣機？」　專家詳解：直立式更勝一籌

女跑馬拉松　男友嗑光零食！百萬人怒了

泰知名動物園飼育員慘死！獅群圍攻「撕咬15分鐘」

林芳正將宣布參選！自民黨5強角逐

柯克愛妻淚吻亡夫　不停說「我愛你」

更多熱門

相關新聞

福斯汽車砸10億歐元佈局AI人工智能

福斯汽車砸10億歐元佈局AI人工智能

福斯集團 (Volkswagen Group) 於本屆 IAA Mobility 展會中宣布，將在 2030 年前投入最多十億歐元，用於擴展人工智能技術，重點包括 AI 輔助車輛開發、工業應用及高效能 IT 基礎建設。該投資計劃旨在加速新車型與創新科技的開發流程，並強化集團在全球科技競爭中的韌性與競爭力

「豬肉抹牛血」當牛肉賣！一沖水秒破功

「豬肉抹牛血」當牛肉賣！一沖水秒破功

Google被告了！出版商控AI摘要吸走流量

Google被告了！出版商控AI摘要吸走流量

蕭美琴：台灣股市上周再破歷史新高　上月出口值也首次超越南韓

蕭美琴：台灣股市上周再破歷史新高　上月出口值也首次超越南韓

川普訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

川普訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

關鍵字：

AI大馬馬來西亞議員性愛片換臉東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1第」：待5分鐘就離開

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

第一名店董事長過世！　享壽86歲

快訊／婁峻碩升格當爸！　焦凡凡挺孕肚「甜曬超音波照」嗨炸　

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

許光漢退伍「健壯手臂肌」被嫌腫了！陸網看照片崩潰

無照21歲男掛假牌拒檢　載18歲女自撞雙亡

人氣火鍋店今天熄燈！

研究曝「斷崖式衰老」年齡層！細胞加速老化

議員前特助涉美濃大峽谷案！漏夜複訊

李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

更多

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面