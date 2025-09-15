AI性愛片風暴！超過10名大馬議員捲入　他臉書公開畫面

▲馬來西亞政壇驚傳AI換臉性愛片風波，議員法米法茲公開畫面，揭露自己就是受害者。（圖／翻攝自Fahmi Fadzil臉書）



記者曾羿翔／綜合外電

馬來西亞政壇爆出一起利用AI深偽技術製作不雅性愛影片進行勒索的重大風波，至少已有十名來自朝野的國會議員與州議員受到影響。通訊部長兼班底谷國會議員法米法茲（Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil）14日主動公開自己也是受害者，並揭露部分受害人名單與勒索手法。

法米法茲在臉書上公布了一封電子郵件，內容為一段涉及不雅行為的影片截圖，對方以AI技術將他的臉部合成至影片中的男主角，並要求支付美金10萬元（約新台幣303萬元）作為封口費，否則將公開影片。

根據法米披露，這類電子郵件並非個案，目前已有多名政治人物證實收到相同內容的威脅信，當中包括：

國會議員：

－班登國會議員拉菲茲南利（Datuk Seri Rafizi Ramli）

－梳邦國會議員黃基全（Wong Chen）

－雙溪大年國會議員陶菲克（Dr. Taufiq Johari）

－漢都亞再也國會議員兼青年及體育部副部長阿當阿德里（Adam Adli）

州議員與其他政治人物：

－雪州青年體育及創業委員會主席納祖安哈里米（Najwan Halimi）

－吉打居林州議員黃佳禎（Wong Chia Zen）

－雪州宗教與創新文化委員會主席法米阿哈（Dr. Fahmi Ngah）

－上議員馬諾蘭穆罕默德（Senator Manolan Mohamad）

總計至少已有十人受害。法米表示，他已要求通訊及多媒體委員會（MCMC）與警方合作調查，初步發現所有電子郵件來自相同來源，內容與附圖幾乎一致，顯示可能是有組織的網絡犯罪行為。

根據馬來西亞通訊法規，任何帶有威脅、侮辱或惡意意圖的通訊行為，最高可處兩年徒刑、50萬令吉（約新台幣360萬元）罰款，或兩者併罰。此案不僅引發政治圈震動，也掀起社會對AI技術濫用與數位隱私安全的關注。