　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴：台灣股市上周再破歷史新高　上月出口值也首次超越南韓

▲▼副總統蕭美琴出席「國際青年商會中華民國總會『2025年全國年會』開幕典禮」。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴出席「國際青年商會中華民國總會『2025年全國年會』開幕典禮」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴昨日（13）赴宜蘭出席「國際青年商會中華民國總會『2025年全國年會』開幕典禮」時提到，上週台灣股市再度突破歷史新高，上月的出口值也首次超越南韓；她認為，這證明了台灣人總是在不同的挑戰中持續前進，並找到新的機會，而青商會就是將人、資源、產業及世界連結起來的重要橋梁。

蕭美琴致詞時表示，很高興再度來到國際青商會全國年會，和大家一起相互鼓勵，也肯定青商會的年輕朋友充滿活力，除在各自的領域打拚，並參與服務社會及保護環境，甚至在國際上提高台灣的能見度。

蕭美琴指出，國際青商會的核心價值就是今年大會的主題—「激發青年影響力，成就時代新世紀」。青商是台灣未來的領袖，為百工百業注入創新、創造及行動力，也積極參與社會。

她認為，這不只是國際青商會的共同承諾，更是台灣青年對這座美麗寶島的共同使命感和信念。青年不僅是未來的信念和希望，也是現在的行動力，更已經用行動證明，機會不是別人給的，而是自己一步一步創造出來。無論是拓展事業版圖、尋求跨國合作，或是把創新和永續理念融入企業經營，大家都是這個時代最具影響力的力量。

蕭美琴提到，世界變化得很快，包括地緣政治的挑戰、新的關稅政策，都為過去數十年來的國際貿易體系帶來突破性的變化，每個國家都以不同的方式應對。台灣並非首次面臨難題和困境，在台灣國際處境最困難的70、80年代，就有一群造山者以勤奮和努力，創造出一座座護國群山。

▼副總統蕭美琴出席「國際青年商會中華民國總會『2025年全國年會』開幕典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼副總統蕭美琴出席「國際青年商會中華民國總會『2025年全國年會』開幕典禮」。（圖／總統府提供）

蕭美琴表示，在現今變動的世界中，台灣擁有新的經濟動能，AI也對全球百工百業帶來突破性的變化和風險，相信每位青商都有掌控AI的把握。

她提到，上週台灣股市再度突破歷史新高，上月的出口值也首次超越南韓，這證明了台灣人總是在不同的挑戰中持續前進，並找到新的機會，而青商會就是將人、資源、產業及世界連結起來的重要橋梁，不僅為地方注入活力，更是促使台灣持續向前、世界不斷改變的正能量。

蕭美琴提到，有些產業在淨零、數位雙軸轉型過程中步伐較慢，政府希望能成為產業的後盾，並加強對青年的照顧，包括推動租屋政策、稅賦減免、幼托補貼、育嬰照顧及新青安貸款等，期盼減輕青年的負擔。另外，政府也針對在學青年提供學費減免、住宿補貼及各項獎助學金，更推出「青年百億海外圓夢計畫」，讓下個世代的青年在求學或初入社會的階段能有更豐富的國際體驗與視野。

蕭美琴表示，政府將與民間夥伴共同努力，讓青年持續走在時代前端，也祝福大家在這次年會中交流經驗、分享人脈，找尋新的靈感和舞台，期待持續在世界上看到台灣青年的力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
18年知名牛排館宣布頂讓！　老闆女兒：爸該享福了
陳曉東開第一槍！　替于朦朧發聲
柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間
和蕾菈離婚後首露面！　湯宇曝2人近況
台南台積電工人遭風扇擊中摔落3m　手臂斷裂亡
齊名邦茲！　索托寫大聯盟史上第一人紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

解放軍41機艦出海「四面環台」　國防部任務機監控

蕭美琴：台灣股市上周再破歷史新高　上月出口值也首次超越南韓

賴清德幫抱屈：文化預算被立院刪凍　文化人更被汙名化飽受委屈

柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

釋昭慧籲拒領普發1萬！要求新增「捐入國家續命款」選項

柯文哲臀部有極大對稱傷口　民眾黨市議員勸他快做1事：大家很擔心

柯文哲還會再被羈押嗎？前檢察官吳宗憲：應該不會

公館圓環抗議驚見「蔣萬安遺照」！議員怒轟：死亡威脅不辦嗎？

苗栗盼財力分級「降級」　主總：自有財源平均值98％應列第1級

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

解放軍41機艦出海「四面環台」　國防部任務機監控

蕭美琴：台灣股市上周再破歷史新高　上月出口值也首次超越南韓

賴清德幫抱屈：文化預算被立院刪凍　文化人更被汙名化飽受委屈

柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

釋昭慧籲拒領普發1萬！要求新增「捐入國家續命款」選項

柯文哲臀部有極大對稱傷口　民眾黨市議員勸他快做1事：大家很擔心

柯文哲還會再被羈押嗎？前檢察官吳宗憲：應該不會

公館圓環抗議驚見「蔣萬安遺照」！議員怒轟：死亡威脅不辦嗎？

苗栗盼財力分級「降級」　主總：自有財源平均值98％應列第1級

40歲男宵夜愛吃「一物」！起床「胸口像被壓住」險猝死

酒吧女店員拒陪續攤　男客竟狂噴辣椒水...反遭酒瓶K破頭！

道奇捕手戰力告急！　史密斯右手受傷進入傷兵名單

NB 1906R成為近期熱門鞋款　8種穿格風格輕鬆融入、與2002R差異一次看

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

不只高鐵！台鐵司機員反對駕駛艙裝監視器　批「流於形式化監控」

解放軍41機艦出海「四面環台」　國防部任務機監控

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

男友想硬上！她怒嗆「持續的強迫」提告　無條件調解仍要關

宜蘭西馬縫山4登山客迷途1女脫水　消防漏夜救援

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

政治熱門新聞

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

柯文哲會再被羈押？吳宗憲：應該不會

柯P臀部有對稱傷口　同黨議員勸他做1事

圓環抗議驚現蔣萬安遺照！議員怒轟死亡威脅

公館圓環天天車禍！他提9點力挺蔣萬安

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

即／民進黨圖卡造謠　柯志恩喊告

養出全國最大垃圾山　議員轟盧秀燕擺爛

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

幕僚送頭害慘柯文哲？媒體人：懷疑有高人指點

應曉薇趕在羈押庭前PO學霸女兒畢業照　喊話：在倫敦要好好照顧自己

陪賴清德板橋拜廟　徐國勇曝民進黨新北市長初選規劃

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

更多熱門

相關新聞

川普訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

川普訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

美國總統川普預計16日啟程前往英國進行為期3天的國是訪問，期間美英將簽署具指標性意義的科技合作協議，屆時川普將宣布貝萊德集團計畫砸下7億美元投資英國資料中心。

新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

惡意放火燒廢棄物　台中連續縱火犯抓到了

惡意放火燒廢棄物　台中連續縱火犯抓到了

輝達危機？美媒：中國巨頭AI晶片突圍

輝達危機？美媒：中國巨頭AI晶片突圍

Claude現可直接讀取PDF並生成專業報告

Claude現可直接讀取PDF並生成專業報告

關鍵字：

副總統青商會台灣經濟青年政策AI蕭美琴

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名

玖壹壹健志鬆口明年要辦婚禮　春風聽郭書瑤名字冷笑

YTR老爸挨轟炒房回應了！不會笨到買大房投資

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面