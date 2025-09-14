蕭美琴：台灣股市上周再破歷史新高　上月出口值也首次超越南韓

▲副總統蕭美琴出席「國際青年商會中華民國總會『2025年全國年會』開幕典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴昨日（13）赴宜蘭出席「國際青年商會中華民國總會『2025年全國年會』開幕典禮」時提到，上週台灣股市再度突破歷史新高，上月的出口值也首次超越南韓；她認為，這證明了台灣人總是在不同的挑戰中持續前進，並找到新的機會，而青商會就是將人、資源、產業及世界連結起來的重要橋梁。

蕭美琴致詞時表示，很高興再度來到國際青商會全國年會，和大家一起相互鼓勵，也肯定青商會的年輕朋友充滿活力，除在各自的領域打拚，並參與服務社會及保護環境，甚至在國際上提高台灣的能見度。

蕭美琴指出，國際青商會的核心價值就是今年大會的主題—「激發青年影響力，成就時代新世紀」。青商是台灣未來的領袖，為百工百業注入創新、創造及行動力，也積極參與社會。

她認為，這不只是國際青商會的共同承諾，更是台灣青年對這座美麗寶島的共同使命感和信念。青年不僅是未來的信念和希望，也是現在的行動力，更已經用行動證明，機會不是別人給的，而是自己一步一步創造出來。無論是拓展事業版圖、尋求跨國合作，或是把創新和永續理念融入企業經營，大家都是這個時代最具影響力的力量。

蕭美琴提到，世界變化得很快，包括地緣政治的挑戰、新的關稅政策，都為過去數十年來的國際貿易體系帶來突破性的變化，每個國家都以不同的方式應對。台灣並非首次面臨難題和困境，在台灣國際處境最困難的70、80年代，就有一群造山者以勤奮和努力，創造出一座座護國群山。

▼副總統蕭美琴出席「國際青年商會中華民國總會『2025年全國年會』開幕典禮」。（圖／總統府提供）



蕭美琴表示，在現今變動的世界中，台灣擁有新的經濟動能，AI也對全球百工百業帶來突破性的變化和風險，相信每位青商都有掌控AI的把握。

她提到，上週台灣股市再度突破歷史新高，上月的出口值也首次超越南韓，這證明了台灣人總是在不同的挑戰中持續前進，並找到新的機會，而青商會就是將人、資源、產業及世界連結起來的重要橋梁，不僅為地方注入活力，更是促使台灣持續向前、世界不斷改變的正能量。

蕭美琴提到，有些產業在淨零、數位雙軸轉型過程中步伐較慢，政府希望能成為產業的後盾，並加強對青年的照顧，包括推動租屋政策、稅賦減免、幼托補貼、育嬰照顧及新青安貸款等，期盼減輕青年的負擔。另外，政府也針對在學青年提供學費減免、住宿補貼及各項獎助學金，更推出「青年百億海外圓夢計畫」，讓下個世代的青年在求學或初入社會的階段能有更豐富的國際體驗與視野。

蕭美琴表示，政府將與民間夥伴共同努力，讓青年持續走在時代前端，也祝福大家在這次年會中交流經驗、分享人脈，找尋新的靈感和舞台，期待持續在世界上看到台灣青年的力量。