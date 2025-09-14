川普16日啟程訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

▲美國總統川普預計16日啟程前往英國進行為期3天的國是訪問。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普預計16日啟程前往英國進行為期3天的國是訪問，期間美英將簽署具指標性意義的科技合作協議，屆時川普將宣布貝萊德集團計畫砸下7億美元投資英國資料中心。

路透報導，英國駐美大使館已於13日證實川普會在訪英期間簽署兩國科技合作協議，儘管最終細節仍在商定中，但確定將聚焦在關鍵科技，包括人工智慧（AI）、半導體、電信通訊以及量子運算等等，目標鎖定強化雙方價值上兆美元的科技領域合作，為企業與消費者創造更多機會。

「人工智慧和量子運算等尖端科技將改變我們的生活」，9月5日甫上任的英國科技大臣肯達爾（Liz Kendall）透過聲明強調此次合作的重要性。川普此行將率領代表團一同出訪，成員包括輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）等美企高層。

另據天空新聞，川普這趟國是訪問期間預計將宣布的其中一項協議，就是全球資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）計劃向英國資料中心設施投資7億美元。

報導指出，美英兩國今年以來均推出AI方面的計劃，Anthropic、OpenAI等美企在倫敦設立海外據點，英國DeepMind等企業持續投資跨大西洋合作。

▼美英將簽署具指標性意義的科技合作協議。（圖／路透）