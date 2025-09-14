　
國際

「豬肉抹牛血」當牛肉賣！一沖水秒破功　泰黑心攤販遭破獲

▲▼「豬肉抹牛血」當牛肉賣！一沖水秒破功。（圖／翻攝自Khaosod）

▲泰國一名攤商被發現，用豬肉抹上牛血後，魚目混珠當牛肉賣。（圖／翻攝自Khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國大城府一名無良攤商將豬肉塗抹牛血偽裝成牛肉，並以高價販售，被市場老闆當場踢爆並趕出市場。經營連鎖市場的業者「Chatchai Talad Thai」接獲民眾檢舉後親自到現場查驗，用清水沖洗肉品後立即現出原形，因此也在臉書公開這起事件，提醒民眾在購買牛肉時務必注意。

根據泰媒Khaosod報導，連鎖市場老闆查猜‧基提猜（Chatchai Kittichai）在自己的臉書公開了這起「詐騙事件」。他表示，之前收到民眾通報，指控邦帕寒縣空通市場有攤商用不當手法欺騙消費者，將牛血塗抹在豬肉表面，假冒成牛肉後，再以高價售出。

查猜隨即前往該市場進行突擊檢查，發現問題攤商正以每公斤120泰銖（約新台幣114元）的價格販售「牛肉」。然而當他用清水清洗這些肉品時，牛血馬上被沖刷掉，肉品隨後也露出豬肉原本的顏色，當場拆穿攤商的惡劣伎倆。

市場查獲不法情事後，也立刻將該名攤商趕出市場，並禁止他再次在此營業，同時也通報警方介入調查。

事實上，泰國近期豬肉相關醜聞頻傳。畜牧發展部門6月曾突襲那空沙旺市一處非法屠宰場，當場查獲8具豬隻屍體，重量超過700公斤。官方指出，該處違反2016年動物屠宰管制法，可面臨最高3年有期徒刑或20萬泰銖罰金（約新台幣19萬元）。相關證物和設備已被沒收，案件移送那空沙旺警察局處理。

09/13

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

泰國市場詐騙豬肉東南亞要聞

