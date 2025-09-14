Google被告了！滾石雜誌出版商控：AI摘要吸走流量衝擊營收

▲潘斯基媒體公司12日提告，成為首家因AI生成摘要功能對Google採取法律行動的美國主要出版商。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國出版商潘斯基媒體公司（Penske Media）擁有《滾石》等知名雜誌，在12日正式對科技巨擘Google提出訴訟，指控Google的AI摘要功能（AI Overviews）未經同意使用其旗下刊物內容，導致網站流量下滑，衝擊公司的廣告及訂閱營收。

路透報導，潘斯基媒體公司12日在華盛頓特區聯邦法院提告，成為首家因AI生成摘要功能對Google採取法律行動的美國主要出版商。潘斯基媒體每月吸引高達1.2億名線上用戶，但該公司指出，目前約20%連結到其網站的Google搜尋都會顯示AI摘要，預計這個比例還會持續攀升，聯盟合作營收已從高峰期下滑超過三分之一。。

該公司稱，Google憑藉其在美國搜尋市場近90%的壟斷地位，對出版商採取強硬立場，也就是在AI摘要可使用出版商文章內容的狀態下，出版商的網站才會被納入Google搜尋結果，「我們有責任積極爭取數位媒體的未來，維護其完整性，所有這些都受到Google當前行為的威脅」。

對此，Google發言人卡斯塔尼達（Jose Castaneda）13日表示，AI摘要功能可為用戶提供更好的使用體驗，並把流量導至更多類型的網站，「透過AI摘要功能，使用者發現搜尋更有幫助，並更頻繁使用搜尋功能，為內容曝光創造新的機會。我們將反駁這些毫無根據的指控」。