女搭車被3男綁架　國道上高速逃生「掛車外尖叫求救」畫面曝

▲女子驚險爬出車外求救。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度旁遮普邦高速公路上發生一起驚險事件，一名女子搭乘電動三輪車遭車內3名男子挾持，她為了逃離綁架竟然勇猛跳出車外，緊緊抓著高速行駛的三輪車，宛如動作電影的畫面引發民眾注意。

事件9日發生在旁遮普邦賈朗達爾市(Jalandhar)44號國道上，從網路流傳畫面中可看到，一名女子在公路上突然爬出車外，並且緊緊抓住仍在行駛的三輪車，雙腳懸空的她不斷大聲呼叫，試圖向其他車輛求救。

Woman narrowly escapes #robbery attempt while traveling in an auto-rickshaw; saved herself by hanging outside the vehicle



In #Ludhiana, a woman traveling in an auto-rickshaw from Jalandhar Bypass to Phillaur was targeted by the driver and his accomplice who attempted to rob her pic.twitter.com/n7zfJXPy3v — Ashraph Dhuddy (@ashraphdhuddy) September 9, 2025

後來在其他民眾的幫助下，車子成功被攔住，並救出女子。警方接獲報案後前往現場，成功逮捕到其中2名凶嫌，還有1人在逃。被捕嫌犯身分被確認是Mohit與Dimple Makkar，逃離男子則叫做Shubham。

受害女子米娜(Meena)表示，她在廣場Jalandhar Bypass Chowk前上車，一名綁匪假扮成司機，另外2男則假裝是乘客，她上車後被2男用披巾綁住雙手，還搶走手機，但她沒有就範，決定向外求救。目前2人已被指控多項罪名，第3人正在追捕中。