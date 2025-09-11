夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

▲男子逐戶敲門尋找下手對象，後來殺害一對好心夫妻。（圖／翻攝自NYPD）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一對夫妻好心讓一名需要幫助的男子進屋給手機充電，然而男子進門後卻對他們施以長達5個小時的恐怖暴行，不但搜刮財物，還把人綁在柱子上用刀刺傷與放火焚燒。

紐約市皇后區貝勒羅斯社區(Bellerose)8日傳出一起雙屍命案，警方接獲民宅火災報案，前往現場發現76歲屋主法蘭克(Frank Olton)與77歲妻子莫琳(Maureen Olton)陳屍在屋內。

法蘭克身上不但多處有刀傷，還被綁在地下室一根柱子上，莫琳身上也有刀傷與嚴重燒傷，陳屍在1樓。

警方根據監視器畫面發現，42歲男子麥格里夫(Jamel McGriff)當天上午10時15分敲了受害者家門，在屋內待了5個小時才離開。鄰居表示，麥格里夫當天上午在社區中逐戶敲門，詢問是否可以讓他進去充手機，大家都拒絕了，只有法蘭克與妻子好心答應。

警方調查發現，麥格里夫有長達30年的犯罪紀錄，2006年曾因搶劫案被判入獄16年，沒想到獲得假釋後再度犯案，已於10日將他逮捕，他因為在電影院使用受害者的信用卡被發現，目前沒有發現凶嫌與被害人之間有任何關係。

家屬聽聞案件後十分震驚，傷心表示，2名死者是他們見過最善良的人，不應該遭到這樣的傷害。