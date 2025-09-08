　
國際

好友家慶生成惡夢！　印度20歲女受困整晚「遭2男鎖門性侵」

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲ 女子生日當天遭2名友人集體性侵。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度加爾各答驚傳一起性侵案，一名20歲女子5日生日當天在朋友邀請之下，到對方位於南郊高級住宅區攝政公園一帶的家中慶生，未料落入陷阱，遭2名男性友人集體性侵。

當地NDTV報導，警方消息人士說明，受害女子來自哈里德布爾地區（Haridevpur），當晚被嫌犯馬利克（Chandan Malik）以慶祝生日為由，帶往另一名嫌犯迪普（Deep）的住處，3人在公寓內用餐後，女子表示要回家時，兩人卻阻止她離開，鎖門後對她加以性侵。

受害者直到隔天上午約10點半才設法脫逃，返家告訴家人，6日在家屬陪同下報案，警方已依法立案偵辦，目前正全力追緝2名在逃嫌犯。

受害者報案時說明，她數月前經人介紹認識馬利克，對方自稱是加爾各答南區大型杜爾加祭典委員會負責人，並透過他認識了據傳為政府部門員工的迪普，兩人還曾承諾讓她參與祭典委員會工作。

儘管國家犯罪記錄局（NCRB）最新數據顯示，加爾各答被指為印度對女性最安全的城市，但今年6月25日南加爾各答法學院校園內也發生法律系學生遭性侵案，去年震驚全國的RG卡爾醫學院實習女醫師遭性侵殺害案，更引發各地抗議示威。

09/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

