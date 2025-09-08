醫院鼠患！印度2新生兒「躺加護病房遭咬傷」　雙雙身亡

▲ 醫院加護病房內竟出現「米奇」。（圖／翻攝自NDTV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度中央邦最大政府醫院爆出嚴重醫療疏失，2名新生兒在加護病房內竟遭老鼠咬傷，疑似因傷口感染在2天內相繼死亡，消息曝光後引發強烈抨擊。

綜合NDTV等當地媒體，這起事件發生於印多爾市馬哈拉賈耶什萬特拉奧醫院（Maharaja Yeshwantrao Hospital），一名來自坎德瓦（Khandwa）的女嬰及另一名來自德瓦斯（Dewas）的新生兒，在新生兒加護病房（NICU）內遭老鼠咬傷。

院方堅稱，2名嬰兒並非死於老鼠咬傷，而是先天性併發症。副院長維爾馬（Jitendra Verma）強調，2名嬰兒都患有先天性貧血，分別重1公斤和1.6公斤，血紅素指數偏低，「孩子們身上有咬痕，但不會致死」。

但院方至今無法解釋重症監護室內的嬰兒為何遭受老鼠威脅，醫護人員坦承，一隻大老鼠已在新生兒加護病房（NICU）內遊蕩數日。且除該院以外，鄰近的尼赫魯兒童醫院（Nehru Children's Hospital）、癌症醫院和結核病中心走廊也有鼠患問題。

中央邦首席部長雅達夫（Mohan Yadav）3日向媒體表示，政府將對此事採取嚴厲行動，「不容忍此類疏失」。副首席部長拉舒克拉（Rajendra Shukla）則宣布，已對害蟲防治公司罰款10萬盧比，並發出解約通知。醫院護理長被撤職，還有2名護理師被停職。

反對黨抨擊政府回應只是表面功夫，國大黨邦主席帕特瓦里（Jeetu Patwari）痛批，「傷害孩子的不是老鼠，而是腐敗的政府。如果政府有骨氣，應該撤換院長和衛生部長，而非僅處分小職員。」

事實上，中央邦政府醫院過去也曾上演類似悲劇，2023年就傳出多起太平間遺體遭老鼠啃食的恐怖事件，包括博帕爾哈米迪亞醫院（Hamidia Hospital）、維迪沙（Vidisha）和薩加爾（Sagar）地區醫院。