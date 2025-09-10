　
國際

白髮人送黑髮人　爸喪禮上「目睹兒棺木抬進教堂」突然暈倒身亡

喪禮,禮儀師,殯葬業。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子在兒子的喪禮上突然發病死亡。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

英國北約克郡近來發生一起不幸事件，一名父親參加兒子喪禮，當兒子的棺木抬進會場時疑似「太心碎」，突然心臟病發作暈倒，緊急送醫後被宣告身亡，讓家人留下巨大創傷。

事件上月發生在英國東北部米德斯堡市(Middlesbrough)，61歲父親懷特(Norman White)在當地教堂St Bede's Chapel出席41歲兒子大衛(David Beilicki)的喪禮，對方不幸於7月31日逝世，當他目睹兒子的棺木被抬進教堂時突然暈倒。

懷特暈倒後，在場的7名孩子與其他親屬全都嚇了一大跳，趕緊呼叫救護車，他在2名兒女的陪伴下被緊急送醫，其他家人則留在教堂繼續參加喪禮，然而儀式舉行到一半時接獲他因心臟病發身亡的消息。

女兒香黛爾(Chantelle Beilicki)表示，以前從來沒有聽說過父親有心臟病史，認為父親是因為太過心碎才會發病，「看到全家人因為這樣聚首，這一切對他來說太難承受了」。

香黛爾表示，當時得知弟弟大衛的死訊後，即使已經過了一個多星期，她還是處於震驚狀態，大衛長期努力克服毒癮問題，沒想到突然陳屍在沙發上，目前死因當局仍在調查中。

關鍵字：

英國父親喪禮心臟病Norman WhiteDavid Beilicki

