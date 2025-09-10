19歲男深夜綁架比基尼店員　把人「拖出得來速窗口」驚險畫面曝





▲美國傳出，男子試圖綁架得來速女店員。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州一名19歲男子到當地咖啡館得來速訂餐時，竟然試圖綁架穿著比基尼的女店員。監視器拍到，當女店員把咖啡遞給他時，他粗暴地抓住對方的手，試圖把人拖出得來速窗口。

事件8月18日凌晨2時15分左右發生在萊克伍德市(Lakewood)當地連鎖咖啡店Ladybug Bikini Espresso，該店主打女店員工作時會穿著比基尼，19歲男子格雷羅(Ezekiel Guerrero)到得來速訂餐時，竟然試圖綁架女店員。

店內監視器畫面記錄下事件經過，女店員把咖啡遞給格雷羅時，格雷羅一手接過咖啡，卻用另外一隻手粗暴地抓住女店員，試圖把人拖出來，女店員用雙腿和手拼命抵住櫃台，才沒有被拖出去，身上衣服幾乎在過程中被撕破。

事件造成店員手腕、手臂和肩膀都留下紅色血印，警方後來根據信用卡紀錄追蹤到格雷羅，他坦承當天因為和前女友吵架，心情不好「想看看漂亮女生」，受到酒精和大麻的影響才會做出錯事，被控一級綁架未遂罪，將於本月出庭。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​