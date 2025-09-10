加強施壓普丁！川普敦促歐盟「徵收100%關稅」　目標是印度、中國

▲9月7日，美國總統川普在美國華府白宮南草坪與媒體交談。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日向歐盟（EU）提出要求，建議對中國與印度的俄羅斯原油進口徵收高達100%的關稅，並表示美國將「同步」跟進歐盟的措施，加強向俄羅斯總統普丁施壓，迫使俄羅斯結束對烏克蘭的戰爭。此舉反映出華府在推動俄烏和平談判受挫後，改以經濟手段施壓的策略。

根據《金融時報》，川普是在與美國及歐盟高層官員於華盛頓的會議中提出此建議，並由兩位知情人士向CNBC證實消息。美國目前已對印度進口商品施加25%懲罰性關稅，加上先前的措施，對印度的總稅率已高達50%。印度方面則回應此舉「不公平、不合理」，指出美國及歐盟對俄羅斯的貿易行為同樣值得關注。

資料顯示，2024年歐盟與俄羅斯的雙邊貿易額達到675億歐元（約781億美元），2023年的服務貿易額則為172億歐元。印度駐莫斯科大使館的資料則顯示，截至2025年3月的財政年度，印度與俄羅斯的雙邊貿易創下687億美元新高，幾乎是疫情前101億美元的5.8倍。

至於中國，作為俄羅斯最大的原油買家，迄今尚未遭到「次級關稅」制裁，主要是因為美中雙方先前達成協議，將中國商品的新關稅降低至30%。不過，川普的最新提案顯示，美方希望透過歐盟對中國與印度施壓，以迫使普丁對烏克蘭議題採取行動。

川普的行動背景也與他對俄烏和平談判的期待有關。先前川普曾在阿拉斯加會見普丁，並設下期限要求俄羅斯領導人與烏克蘭總統澤倫斯基會面，但截至目前為止並無任何進展。與此同時，普丁與中國國家主席習近平、印度總理莫迪在上海合作組織（SCO）峰會上的互動，似乎加深了俄中印三方的經濟與政治連結。

另一方面，川普也在社群平台X發文，指出美印雙方已恢復貿易談判，目標是解決貿易障礙。他稱莫迪是「非常好的朋友」，並相信雙方能順利達成協議；但對中國的談判則進展緩慢，8月底中國首席貿易談判代表李成鋼訪問華府後，未取得實質突破。