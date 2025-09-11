　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣今年經濟成長率「估達南韓5倍」　韓媒震驚：超緊急狀態

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電因為經濟貢獻與地緣政治重要性，被譽為台灣的「護國神山」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

台灣今年經濟成長率預估達到4.5%，遠遠超越南韓的0.9%，兩國差距擴大至5倍之多，台灣人均國內生產毛額（GDP）也預計在明年超車南韓，上述種種被韓媒形容為令人震驚的「超緊急」狀態。

《韓國經濟日報》報導，台韓雖然同為半導體強國，表現卻天差地別。

根據10日發布的最新政府數據，台灣原本預估今年經濟成長率為3.1%，現已上修至4.5%，主要受益於AI晶片需求爆發，帶動出口大幅成長。台灣8月出口額達到史上最高的584.9億美元，首度超越韓國的584億美元，其中半導體出口暴增37.4%。

此外，台灣經濟預計連續2年維持4%以上高成長。國際貨幣基金（IMF）預測，2026年台灣人均GDP將達3萬6319美元，超越韓國的3萬5880美元。

報導指出，「近年來，台灣具有優勢的AI晶片需求急劇增加，形成了『韓國在奔跑，台灣在飛翔』的局面。」雖然南韓8月出口額達584億美元，較去年同期成長1.3%，創下8月歷史新高，卻仍不足以趕上台灣的成長。此外，整體而言，南韓經濟也連續5季陷入0%低成長的泥沼，政府預計今年經濟成長率僅0.9%。

▲三星電子位於首爾的服務中心（圖／達志影像）

▲三星電子位於首爾的服務中心（圖／達志影像）

南韓西江大學教授、國際貿易學會會長許正分析指出，「台灣比南韓更快向美國供應AI晶片，在封裝等尖端技術也獲得認可」，接獲大量的半導體需求，「是美國對台灣半導體的信任，推動供應鏈的結果。」

南韓貿易協會國際貿易通商研究院院長張相植也指出，台灣廣泛建立了從晶圓代工、封裝到設計的價值鏈，「在AI時代，後段製程和設計服務等服務產業也實力堅強，因此占據了更穩定的地位。」

除了在AI晶片領域搶得先機，台灣政府也大力支援半導體產業，包括2017年放寬工時限制，2023年實施25%研發投資抵稅等措施，形成強大競爭優勢。相較之下，南韓自去年底以來歷經的戒嚴、彈劾、大選等政治動盪，進一步加劇困境。

不過，也有專家警告，台灣過度依賴資訊與通訊科技產業（ICT），一旦AI熱潮退燒，恐面臨反撲風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Joeman實測iPhone Air與AirPods Pro
有意角逐黨主席？　傅崐萁未否認：兩個月以來很多人勸進
家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告！律師3點分
台韓大戰今晚開打！　韓媒：必須拿下
認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

哈利終於見到查爾斯！　茶敘密會50分鐘邁出破冰第一步

男被宣判死亡送進太平間　家屬道別發現他「有心跳呼吸」復活

台灣今年經濟成長率「估達南韓5倍」　韓媒震驚：超緊急狀態

美右翼戰將遭狙殺　川普談話怒嗆「掃除政治暴力」！槍手仍在逃亡

疑似槍手畫面曝光！俯臥屋頂迅速跑走　川普盟友中彈身亡

一語成讖！川普盟友遭槍殺「現場驚逃畫面曝光」　美槍械股飆漲

美保守派年輕戰將殞命！獲CNN稱讚「有螢幕魅力」　曾助川普勝選

韓外長要求川普政府放人！包機「延遲出發」原因曝：希望留住人才

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

哈利終於見到查爾斯！　茶敘密會50分鐘邁出破冰第一步

男被宣判死亡送進太平間　家屬道別發現他「有心跳呼吸」復活

台灣今年經濟成長率「估達南韓5倍」　韓媒震驚：超緊急狀態

美右翼戰將遭狙殺　川普談話怒嗆「掃除政治暴力」！槍手仍在逃亡

疑似槍手畫面曝光！俯臥屋頂迅速跑走　川普盟友中彈身亡

一語成讖！川普盟友遭槍殺「現場驚逃畫面曝光」　美槍械股飆漲

美保守派年輕戰將殞命！獲CNN稱讚「有螢幕魅力」　曾助川普勝選

韓外長要求川普政府放人！包機「延遲出發」原因曝：希望留住人才

台股狂漲！醫後悔「當年拒買台積電」選婚戒：少女心代價好貴

台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有！手工古早味滑溜Q彈

東區神祕「侍燒肉」9/23對外開放預約　吃得到38個月正宗松阪牛

冷血男喊被下蠱殺逆子　搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

蘋果上架「新充電頭」iPhone 17充更快！果粉搖頭：插座胖虎

藍白修《財劃法》出包反怪中央　吳思瑤：去找傅崐萁黃國昌負責

賴清德批「財劃法修法鑄成大錯」　北市府：地方早被一刀刀凌遲

夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

國際熱門新聞

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

AI改圖大翻車！釣魚大叔生成巨根公仔

尼泊爾暴動失控！　前總理夫人活活燒死

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

峇里島暴雨狂襲9死　一票台灣人趕不上飛機

泰知名動物園飼育員慘死！獅群圍攻「撕咬15分鐘」

看好AI甲骨文創辦人成首富　美股收紅標普創新高

尼泊爾官員遭痛毆！示威者飛踢畫面曝光

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

咬掉強姦犯舌頭！她等61年終無罪

台積電ADR勁揚4.94％！甲骨文飆漲逾36％

失控國度：以色列變成中東任我行？

台經濟成長是南韓5倍　韓媒：超緊急

更多熱門

相關新聞

韓媒：今晚必須拿下台灣！

韓媒：今晚必須拿下台灣！

U18世界盃超級循環賽今（11日）在日本沖繩登場，中華隊首戰就遭遇宿敵韓國。韓國媒體指出，韓國代表隊在本屆U18以「最多保送上壘、最少保送失分」為最大武器，成功闖入超級循環賽。不過要想晉級4強，首戰對台灣被視為必須勝下的關鍵之戰。

拼多多打破沉默曝光AI佈局 官網釋出實用性AI職務激增

拼多多打破沉默曝光AI佈局 官網釋出實用性AI職務激增

可能有2熱帶系統醞釀　粉專：下周三到月底「颱風活躍期」

可能有2熱帶系統醞釀　粉專：下周三到月底「颱風活躍期」

韓外長要求川普政府放人　包機「延遲出發」

韓外長要求川普政府放人　包機「延遲出發」

南韓機場提早預告罷工　現在才保不便險「班機延誤」沒得賠

南韓機場提早預告罷工　現在才保不便險「班機延誤」沒得賠

關鍵字：

台灣半導體晶片南韓AI三星GDP

讀者迴響

熱門新聞

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面