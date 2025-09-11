台灣今年經濟成長率「估達南韓5倍」　韓媒震驚：超緊急狀態

▲台積電因為經濟貢獻與地緣政治重要性，被譽為台灣的「護國神山」。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

台灣今年經濟成長率預估達到4.5%，遠遠超越南韓的0.9%，兩國差距擴大至5倍之多，台灣人均國內生產毛額（GDP）也預計在明年超車南韓，上述種種被韓媒形容為令人震驚的「超緊急」狀態。

《韓國經濟日報》報導，台韓雖然同為半導體強國，表現卻天差地別。

根據10日發布的最新政府數據，台灣原本預估今年經濟成長率為3.1%，現已上修至4.5%，主要受益於AI晶片需求爆發，帶動出口大幅成長。台灣8月出口額達到史上最高的584.9億美元，首度超越韓國的584億美元，其中半導體出口暴增37.4%。

此外，台灣經濟預計連續2年維持4%以上高成長。國際貨幣基金（IMF）預測，2026年台灣人均GDP將達3萬6319美元，超越韓國的3萬5880美元。

報導指出，「近年來，台灣具有優勢的AI晶片需求急劇增加，形成了『韓國在奔跑，台灣在飛翔』的局面。」雖然南韓8月出口額達584億美元，較去年同期成長1.3%，創下8月歷史新高，卻仍不足以趕上台灣的成長。此外，整體而言，南韓經濟也連續5季陷入0%低成長的泥沼，政府預計今年經濟成長率僅0.9%。

▲三星電子位於首爾的服務中心（圖／達志影像）

南韓西江大學教授、國際貿易學會會長許正分析指出，「台灣比南韓更快向美國供應AI晶片，在封裝等尖端技術也獲得認可」，接獲大量的半導體需求，「是美國對台灣半導體的信任，推動供應鏈的結果。」

南韓貿易協會國際貿易通商研究院院長張相植也指出，台灣廣泛建立了從晶圓代工、封裝到設計的價值鏈，「在AI時代，後段製程和設計服務等服務產業也實力堅強，因此占據了更穩定的地位。」

除了在AI晶片領域搶得先機，台灣政府也大力支援半導體產業，包括2017年放寬工時限制，2023年實施25%研發投資抵稅等措施，形成強大競爭優勢。相較之下，南韓自去年底以來歷經的戒嚴、彈劾、大選等政治動盪，進一步加劇困境。

不過，也有專家警告，台灣過度依賴資訊與通訊科技產業（ICT），一旦AI熱潮退燒，恐面臨反撲風險。