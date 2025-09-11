　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓外長要求川普政府放人！包機「延遲出發」原因曝：希望留住人才

▲▼南韓政府派遣大韓航空包機抵達亞特蘭大國際機場，準備載遭逮的韓籍勞工返韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓政府派遣大韓航空包機抵達亞特蘭大國際機場，準備載遭逮的韓籍勞工返韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

現代汽車與LG新能源（LG Energy Solution）合資、位於美國喬治亞州埃拉貝爾（Ellabell）的電池工廠，4日遭美國移民與海關執法局（ICE）等單位突襲，逮捕475人，其中317名為韓籍勞工。經南韓外交部長趙顯飛往華府與美國國務卿盧比歐協商，韓籍勞工預計韓國時間12日凌晨1時搭乘包機返國，美方也保證他們未來再入境美國不受不利影響。

根據《韓聯社》，這批韓籍勞工自4日被拘留至11日，共7天後才啟程返國。趙顯10日於華府主動與盧比歐面談，確認韓籍勞工在返回韓國過程中，不會遭受手銬等身體限制。同時，他也與美國副總統范斯在白宮的副國安顧問貝克（Andy Baker）確認，美方承諾這些韓籍勞工未來能再入美工作，不會因本次事件而在護照留下不良紀錄。

外界原本擔心包機返國將延誤，原因據稱涉及美方行政程序，特別是是否需要對勞工實施身體約束（如手銬）以送至亞特蘭大國際機場。南韓外交部澄清，延誤並非因手銬問題，而是美國總統川普曾考慮讓這些「擁有專業技術的人才」暫留美國，以協助美國培訓與教育其他勞工。

南韓外交部強調，經協商後，韓籍勞工將先返國，日後仍可順利再赴美工作。

▲▼現代汽車與LG新能源遭美國執法當局逮捕的475名勞工，被送往喬治亞州福克斯通移民和海關執法局處理中心拘留。（圖／達志影像／美聯社）

▲現代汽車與LG新能源遭美國執法當局逮捕的475名勞工，被送往喬治亞州福克斯通移民和海關執法局處理中心拘留。（圖／達志影像／美聯社）

本次被拘留的韓籍勞工共317人（男性307人、女性10人），其中1人選擇留在美國，其餘316人將搭乘LG新能源安排的包機返韓。此外，還包括14名外籍勞工（中國10人、日本3人、印尼1人）將一同返回南韓，總計330人。

南韓外交部表示，這些韓籍勞工未來再入美國，若持有有效簽證或通過ESTA（電子旅行授權）計畫，不會受到不利影響。

南韓外交部指出，韓籍勞工在美期間，並未承認任何違法就業行為，亦不同意美方指控其從事與簽證目的不符的活動。趙顯在華府表示，此次事件能迅速解決，與先前南韓總統李在明與川普在會談上所建立的信任基礎密切相關，也凸顯雙方高層溝通效率。

▲▼美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

趙顯強調，未來將透過新成立的「韓美專業人才簽證工作小組」，與美方協商專門針對韓籍技術人員的新簽證類別，以便合法順利進入美國工作，並確保類似事件不再發生。

南韓外交部也再次確認，美國並未對事件表達歉意或遺憾，堅持此次拘留屬於合法執法範疇之立場。

至於包機延誤，南韓外交部透露，實際上是川普考慮暫緩韓籍勞工返國，以觀察韓方對於是否留美工作的立場，並非因手銬或其他拘束問題。趙顯與盧比歐協商後，雙方尊重韓方意見，決定讓勞工先返國，再安排未來赴美工作事宜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領
快訊／賴清德：藍白主導財劃法修法鑄成大錯　完全不接受政院提醒
快訊／「台灣臀后」現身了！住家遭搜索　連同1男被移送
撞擊幼園畫面曝！26歲駕駛慘死　副駕男躺地打滾
快訊／顏寬恒二審宣判！　維持8年4月
疑被縱火！「800萬豪華遊艇」全燒光
騎電動車遭撞飛！全身骨折慘死　驚悚畫面曝
快訊／柯文哲交保　北檢抗告狀「送到高院門口」了
快訊／客運撞腳踏車！　女騎士遭輾當場慘死
快訊／妙天是大股東！國鼎董座、總裁夫婦爆掏空5000萬遭起訴
快訊／「隱形股王」摜第2根跌停！　2.8萬張委賣待消化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一語成讖！川普盟友遭槍殺「現場驚逃畫面曝光」　美槍械股飆漲

美保守派年輕戰將殞命！獲CNN稱讚「有螢幕魅力」　曾助川普勝選

韓外長要求川普政府放人！包機「延遲出發」原因曝：希望留住人才

俄無人機入侵波蘭領空　川普發文疑「威脅普丁」：我們開始吧！

以色列空襲卡達未能殲滅哈瑪斯高層　官員暗示：下次必殺！

火星乾涸河道驚現「古代微生物痕跡」？　毅力號岩石樣本曝光

川普青年戰友遭槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀　嫌犯屋頂開槍已拘留

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

甲骨文漲36％創辦人成首富！美股標普創新高　台積電ADR漲3.79％

峇里島暴雨狂襲9死！城市泡水交通大亂　一票台灣人趕不上飛機

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

一語成讖！川普盟友遭槍殺「現場驚逃畫面曝光」　美槍械股飆漲

美保守派年輕戰將殞命！獲CNN稱讚「有螢幕魅力」　曾助川普勝選

韓外長要求川普政府放人！包機「延遲出發」原因曝：希望留住人才

俄無人機入侵波蘭領空　川普發文疑「威脅普丁」：我們開始吧！

以色列空襲卡達未能殲滅哈瑪斯高層　官員暗示：下次必殺！

火星乾涸河道驚現「古代微生物痕跡」？　毅力號岩石樣本曝光

川普青年戰友遭槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀　嫌犯屋頂開槍已拘留

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

甲骨文漲36％創辦人成首富！美股標普創新高　台積電ADR漲3.79％

峇里島暴雨狂襲9死！城市泡水交通大亂　一票台灣人趕不上飛機

連體嬰弟忠義「高度腹脹」！家人曝病照：每日承受的負擔之一

一語成讖！川普盟友遭槍殺「現場驚逃畫面曝光」　美槍械股飆漲

剛騎完腳踏車！枕頭悶殺5歲兒「壓斷鼻樑」慘死　基隆狠父起訴

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

超悲情！金童唐西奇轟39分還是輸　斯洛維尼亞歐錦賽無緣4強

快訊／賴清德：藍白主導財劃法修法鑄成大錯　完全不接受政院提醒

Nissan「大改款Sentra」陸規曝光！看齊N7電動房車、最快年底亮相

快訊／「台灣臀后」本人現身了！住家遭搜索　連同1男被移送

百位《火焰之舞》舞者襲台！ 踢踏舞步震撼小巨蛋　節奏如雷聲響徹全場

趕快趕快！柯文哲戴國旗＋KP徽章　急出門開庭

【高空震撼】烈焰吞台電興達發電廠 燒到鋼骨裸露！

國際熱門新聞

AI改圖大翻車！釣魚大叔生成巨根公仔

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

尼泊爾暴動失控！　前總理夫人活活燒死

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

峇里島暴雨狂襲9死　一票台灣人趕不上飛機

泰知名動物園飼育員慘死！獅群圍攻「撕咬15分鐘」

看好AI甲骨文創辦人成首富　美股收紅標普創新高

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

尼泊爾官員遭痛毆！示威者飛踢畫面曝光

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

咬掉強姦犯舌頭！她等61年終無罪

台積電ADR勁揚4.94％！甲骨文飆漲逾36％

失控國度：以色列變成中東任我行？

火星驚現「古代微生物」痕跡？岩石樣本曝

更多熱門

相關新聞

俄無人機入侵波蘭　川普疑威脅普丁：開始了

俄無人機入侵波蘭　川普疑威脅普丁：開始了

針對俄羅斯無人機入侵波蘭領空事件，美國總統川普表達強烈關注，他於當地時間10日在社群媒體發文表示「我們開始了！」，暗示美國可能對俄羅斯總統普丁採取新一輪制裁或相關行動。

火星驚現「古代微生物」痕跡？岩石樣本曝

火星驚現「古代微生物」痕跡？岩石樣本曝

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

南韓機場提早預告罷工　現在才保不便險「班機延誤」沒得賠

南韓機場提早預告罷工　現在才保不便險「班機延誤」沒得賠

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓現代汽車LG新能源美國喬治亞州韓籍勞工川普

讀者迴響

熱門新聞

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面