韓外長要求川普政府放人！包機「延遲出發」原因曝：希望留住人才

▲南韓政府派遣大韓航空包機抵達亞特蘭大國際機場，準備載遭逮的韓籍勞工返韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

現代汽車與LG新能源（LG Energy Solution）合資、位於美國喬治亞州埃拉貝爾（Ellabell）的電池工廠，4日遭美國移民與海關執法局（ICE）等單位突襲，逮捕475人，其中317名為韓籍勞工。經南韓外交部長趙顯飛往華府與美國國務卿盧比歐協商，韓籍勞工預計韓國時間12日凌晨1時搭乘包機返國，美方也保證他們未來再入境美國不受不利影響。

根據《韓聯社》，這批韓籍勞工自4日被拘留至11日，共7天後才啟程返國。趙顯10日於華府主動與盧比歐面談，確認韓籍勞工在返回韓國過程中，不會遭受手銬等身體限制。同時，他也與美國副總統范斯在白宮的副國安顧問貝克（Andy Baker）確認，美方承諾這些韓籍勞工未來能再入美工作，不會因本次事件而在護照留下不良紀錄。

外界原本擔心包機返國將延誤，原因據稱涉及美方行政程序，特別是是否需要對勞工實施身體約束（如手銬）以送至亞特蘭大國際機場。南韓外交部澄清，延誤並非因手銬問題，而是美國總統川普曾考慮讓這些「擁有專業技術的人才」暫留美國，以協助美國培訓與教育其他勞工。

南韓外交部強調，經協商後，韓籍勞工將先返國，日後仍可順利再赴美工作。

▲現代汽車與LG新能源遭美國執法當局逮捕的475名勞工，被送往喬治亞州福克斯通移民和海關執法局處理中心拘留。（圖／達志影像／美聯社）

本次被拘留的韓籍勞工共317人（男性307人、女性10人），其中1人選擇留在美國，其餘316人將搭乘LG新能源安排的包機返韓。此外，還包括14名外籍勞工（中國10人、日本3人、印尼1人）將一同返回南韓，總計330人。

南韓外交部表示，這些韓籍勞工未來再入美國，若持有有效簽證或通過ESTA（電子旅行授權）計畫，不會受到不利影響。

南韓外交部指出，韓籍勞工在美期間，並未承認任何違法就業行為，亦不同意美方指控其從事與簽證目的不符的活動。趙顯在華府表示，此次事件能迅速解決，與先前南韓總統李在明與川普在會談上所建立的信任基礎密切相關，也凸顯雙方高層溝通效率。

▲美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

趙顯強調，未來將透過新成立的「韓美專業人才簽證工作小組」，與美方協商專門針對韓籍技術人員的新簽證類別，以便合法順利進入美國工作，並確保類似事件不再發生。

南韓外交部也再次確認，美國並未對事件表達歉意或遺憾，堅持此次拘留屬於合法執法範疇之立場。

至於包機延誤，南韓外交部透露，實際上是川普考慮暫緩韓籍勞工返國，以觀察韓方對於是否留美工作的立場，並非因手銬或其他拘束問題。趙顯與盧比歐協商後，雙方尊重韓方意見，決定讓勞工先返國，再安排未來赴美工作事宜。