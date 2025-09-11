可能有2熱帶系統醞釀　粉專：下周三到月底「颱風活躍期」

▲未來10天內可能2個有熱帶系統發展。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

下周恐迎秋颱活躍期，氣象專家賈新興表示，未來10天可能有兩個熱帶系統發展，其中AI模式預測台灣東南方可能有颱風發展，但超過5天預測有不確定性。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，下周三到月底會有一波颱風活躍期。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天有一個重點二個觀察，包括太平洋高壓偏強，台灣為高溫悶熱、午後雷陣雨天氣型態；另要觀察AIFS預測16日至17日菲律賓東方外海熱帶擾動發展的趨勢，並觀察歐洲模式預測21日有受低壓帶偏東北風影響的機率。

賈新興指出，目前太平洋高壓較強，白天高溫炎熱、午後有雷陣雨，今天到下周一(15日)受高壓影響，天氣比較穩定，新竹、苗栗以南山區有午後雷陣雨。

賈新興表示，根據歐洲AI模式預測，菲律賓東方外海有熱帶擾動發展，未來有兩個熱帶系統發展機會，其中下周二(16日)到20日熱帶系統將在台灣東南邊發展，東邊海面還有一個熱帶系統發展；另根據歐洲電腦模式預測，21日後台灣東南邊、菲律賓東方海面和南海一帶有低氣壓發展，將有低壓帶偏東北風影響機率。

賈新興進一步說明，根據歐洲模式預測，21日到25日南邊有季風低壓帶，將帶來東風、東北風，東北部降雨比較多，東邊水氣也較多，未來10天有颱風發展，琉球東南方海面有機會，菲律賓東方海面也有颱風發展機會；AI模式則預測會有另一個颱風影響台灣，20日到24日要留意是否有熱帶系統影響台灣，不過超過5天以後預測有不確定性，下周再來觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，首波東北季風預計下周末南下，但沒有涼空氣，還是很熱，不用抱太大期待。

至於颱風發展，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下周一、下周二菲律賓東方低壓帶逐漸發展，預計下周三到月底會有一波颱風活躍期，但會如何發展模式持續變動中，現在講是否影響還太早了，要持續觀察。