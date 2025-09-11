　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

拼多多打破沉默曝光AI佈局　官網釋出實用性AI職務激增

▲▼大陸社交電商平台拼多多26日正式在那斯達克（NASDAQ）上市，發行價19美元，總市值達240億美元。（圖／CFP）

▲拼多多。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

當全球科技巨頭爭相押注AI，阿里、抖音等電商平台不斷推出自研大模型時，拼多多卻長期保持低調，鮮少公開闡述AI戰略。然而，拼多多官網最新跡象顯示，實用性的AI職缺激增，顯示出拼多多正朝向AI領域「黑馬」的角色悄然加速。

▲▼網購,大陸電商,淘寶,拼多多,天貓,京東。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，拼多多2025年第二季財報仍未出現「AI」字眼，但8月以來，官網內社會招聘欄目密集釋出與AI、大模型相關職缺，包括大模型平台工程師、多模態大模型算法工程師、跨境搜索推薦架構工程師、大模型應用算法工程師等。職責涵蓋搜索、推薦、廣告投放、智能導購、圖文生成乃至數字人應用，顯示出強烈的實用主義色彩。

事實上，拼多多早在2018年創始人黃崢時期就提出「分佈式AI」理念，強調依靠去中心化的智能代理網路支撐平台發展，並大幅增加研發投入。不過，隨著黃崢卸任，公司對外談AI的聲量大幅減弱。如今，隨著業績增速放緩、競爭壓力加劇，拼多多再度透過加大研發、強化技術來尋求突圍。

今（2025）年上半年，拼多多研發支出連續兩季超過35億元人民幣，同比顯著增長，但佔營收比重仍低於阿里、騰訊。

多位商家透露，拼多多在AI應用上「低調卻激進」。跨境平台Temu大量依靠AI處理運營、定價、翻譯與清關合規等環節，顯著縮短商品上架時間；在交易糾紛場景，AI系統的介入率甚至高達九成以上。高度自動化的AI決策機制，使拼多多人效比多年居於行業前列。

業界觀察認為，拼多多雖少談AI，但在電商核心場景中的應用已相當深入。相較於競爭對手強調大模型「故事」，拼多多更專注於讓AI直接服務業務運行與效率提升。正如業內人士所言，「拼多多是一家被低估的AI巨獸，它真正用AI去賺錢，實打實落地。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Joeman實測iPhone Air與AirPods Pro
有意角逐黨主席？　傅崐萁未否認：兩個月以來很多人勸進
家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告！律師3點分
台韓大戰今晚開打！　韓媒：必須拿下
認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

最受歡迎表情包「無語哥」現身天津　穿「中國老鐵」T恤做煎餅果子

拼多多打破沉默曝光AI佈局　官網釋出實用性AI職務激增

陸六部門重拳整治車業內捲亂象　三條紅線避免行銷手段「自由放飛」

鄰居是樓梯鐵欄杆「小便」慣犯　女崩潰：都被尿到生腐蝕了

青年被逼婚「3年相親20多次」　全失敗患症

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　涉及中方利益籲美方謹言慎行

中國宣布設「黃岩島國家級自然保護區」　中菲南海緊張升溫

川普第2任期中美防長「首次」通話　董軍告誡：以武助獨終將挫敗

LABUBU首來族！參展「萌翻」北京服貿會　泡泡瑪特潮玩最大亮點

陸抖「上車舞」以後看不到了？　直播主喊「近平哥哥」遭停播

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

最受歡迎表情包「無語哥」現身天津　穿「中國老鐵」T恤做煎餅果子

拼多多打破沉默曝光AI佈局　官網釋出實用性AI職務激增

陸六部門重拳整治車業內捲亂象　三條紅線避免行銷手段「自由放飛」

鄰居是樓梯鐵欄杆「小便」慣犯　女崩潰：都被尿到生腐蝕了

青年被逼婚「3年相親20多次」　全失敗患症

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　涉及中方利益籲美方謹言慎行

中國宣布設「黃岩島國家級自然保護區」　中菲南海緊張升溫

川普第2任期中美防長「首次」通話　董軍告誡：以武助獨終將挫敗

LABUBU首來族！參展「萌翻」北京服貿會　泡泡瑪特潮玩最大亮點

陸抖「上車舞」以後看不到了？　直播主喊「近平哥哥」遭停播

台股狂漲！醫後悔「當年拒買台積電」選婚戒：少女心代價好貴

台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有！手工古早味滑溜Q彈

東區神祕「侍燒肉」9/23對外開放預約　吃得到38個月正宗松阪牛

冷血男喊被下蠱殺逆子　搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

蘋果上架「新充電頭」iPhone 17充更快！果粉搖頭：插座胖虎

藍白修《財劃法》出包反怪中央　吳思瑤：去找傅崐萁黃國昌負責

賴清德批「財劃法修法鑄成大錯」　北市府：地方早被一刀刀凌遲

夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

大陸熱門新聞

戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

上車舞以後看不到了？直播主喊「近平」遭禁

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　

青年被逼婚「3年相親20多次」　全失敗患症

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

中國宣布設「黃岩島國家級自然保護區」

中國美術學院糞管爆炸！女大生淋滿身大哭

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食 官方：原則上不主動干預

鄰居是樓梯鐵欄杆「小便」慣犯 女崩潰：都被尿到生腐蝕了

小老虎累癱！　山東動物園打頭、噴水「強迫上班」

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

陸國安部揭「境外慈善組織」長期滲透 測繪軍管地帶竊密

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客 終止180家個人和企業採購權力

更多熱門

相關新聞

AI改圖大翻車！釣魚大叔生成巨根公仔

AI改圖大翻車！釣魚大叔生成巨根公仔

近年來人工智慧（AI）技術飛速發展，尤其是圖片生成和濾鏡功能，成為社群平台上的新寵。日本一名熱愛釣魚的大叔近日為了跟上「3D模型公仔圖」的熱潮，將自己釣魚的照片變身為超擬真的公仔模型，然而成果卻意外「害羞爆表」。畫面一出，笑翻不少網友。

省錢換iPhone 17新機　5大電商預購優惠整理

省錢換iPhone 17新機　5大電商預購優惠整理

AI巨獸的能源革命　核能與綠電如何解鎖資料中心永續未來？

AI巨獸的能源革命　核能與綠電如何解鎖資料中心永續未來？

捷迅8月營收持續逆勢高成長66.78%　下半年AI仍是主要動能

捷迅8月營收持續逆勢高成長66.78%　下半年AI仍是主要動能

資深果粉吉米丘狠評 iPhone 17！

資深果粉吉米丘狠評 iPhone 17！

關鍵字：

拼多多AI電商技術人才

讀者迴響

熱門新聞

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面