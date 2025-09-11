拼多多打破沉默曝光AI佈局　官網釋出實用性AI職務激增

▲拼多多。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

當全球科技巨頭爭相押注AI，阿里、抖音等電商平台不斷推出自研大模型時，拼多多卻長期保持低調，鮮少公開闡述AI戰略。然而，拼多多官網最新跡象顯示，實用性的AI職缺激增，顯示出拼多多正朝向AI領域「黑馬」的角色悄然加速。

《每日經濟新聞》報導，拼多多2025年第二季財報仍未出現「AI」字眼，但8月以來，官網內社會招聘欄目密集釋出與AI、大模型相關職缺，包括大模型平台工程師、多模態大模型算法工程師、跨境搜索推薦架構工程師、大模型應用算法工程師等。職責涵蓋搜索、推薦、廣告投放、智能導購、圖文生成乃至數字人應用，顯示出強烈的實用主義色彩。

事實上，拼多多早在2018年創始人黃崢時期就提出「分佈式AI」理念，強調依靠去中心化的智能代理網路支撐平台發展，並大幅增加研發投入。不過，隨著黃崢卸任，公司對外談AI的聲量大幅減弱。如今，隨著業績增速放緩、競爭壓力加劇，拼多多再度透過加大研發、強化技術來尋求突圍。

今（2025）年上半年，拼多多研發支出連續兩季超過35億元人民幣，同比顯著增長，但佔營收比重仍低於阿里、騰訊。

多位商家透露，拼多多在AI應用上「低調卻激進」。跨境平台Temu大量依靠AI處理運營、定價、翻譯與清關合規等環節，顯著縮短商品上架時間；在交易糾紛場景，AI系統的介入率甚至高達九成以上。高度自動化的AI決策機制，使拼多多人效比多年居於行業前列。

業界觀察認為，拼多多雖少談AI，但在電商核心場景中的應用已相當深入。相較於競爭對手強調大模型「故事」，拼多多更專注於讓AI直接服務業務運行與效率提升。正如業內人士所言，「拼多多是一家被低估的AI巨獸，它真正用AI去賺錢，實打實落地。」