狙殺美國右翼戰將　真正槍手「仍在逃亡」！川普

▲柯克是美國總統川普的青年支持者，去年12月他戴上MAGA紅色帽子。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國右翼政治活動家、總統川普的青年支持者柯克（Charlie Kirk）於當地時間10日在猶他谷大學遭到槍擊身亡，享年31歲。儘管聯邦調查局（FBI）曾先後拘捕兩名「嫌疑人」進行訊問，但最終均證實無涉此案，真正槍手仍在逃，警方與聯邦執法單位全面追捕。美國政界強烈譴責，川普更痛批激進左派所掀起的政治暴力奪去許多條人命。

根據美媒《紐約郵報》、《CNN》，槍手疑似從校園內一棟建築物的屋頂向柯克所在的帳篷開槍，距離約200碼（約183公尺），射擊位置顯示此次行動是精心策劃、蓄意針對性的暗殺。柯克當時正與現場聽眾進行保守派觀點的辯論，並被問及有關跨性別槍手的議題，旋即遭單發子彈擊中頸部。

柯克被緊急送往醫院急救並接受手術，但最終仍因傷勢過重而不治身亡。

▲美國右翼政治活動家兼評論員柯克10日出席猶他谷大學的演講活動。（圖／路透）

事發後，FBI局長帕特爾（Kash Patel）發文表示，先前被拘捕的兩名嫌疑人皆在訊問後獲釋，呼籲公眾提供槍手線索。猶他州州長考克斯（Spencer Cox）將此案形容為「政治暗殺」，並指出嫌犯可能面臨死刑審判。警方指出，槍手身穿深色衣物，手法熟練且單發精準，顯示其並非新手射手，這也讓追查工作充滿挑戰。

CNN首席執法與情報分析師米勒（John Miller）分析，槍手的策劃與執行方式顯示其「有條不紊、耐心、自立」，像狙擊手般計畫周密，可能隱蔽進入現場、完成射擊後迅速帶走武器，並留下一個極少的證據痕跡，因此追捕難度高。米勒強調，此次事件是一個單一目標、精心策劃的行動，槍手過去射擊經驗豐富，非臨時起意的業餘者。

目擊者回憶，槍擊瞬間校園陷入恐慌，數千人奔逃尋找掩護，有學生甚至躲進浴室或噴泉中避難。現場也流傳影像，顯示柯克倒下時鮮血從頸部流出，隨後被私人保全送醫。猶他州參議員匡希恆（John Curtis）表示，此類暴力事件「完全不是猶他州的方式」，突顯槍擊的震撼性。

▲2024年12月，川普當選美國總統後出席美國轉折點基金會，與創始人柯克握手。（圖／路透）

柯克長期活躍於保守派青年運動，致力於透過Turning Point USA組織到校園推廣共和黨理念，尤其擁有廣大年輕支持者群。川普透過社群平台TruthSocial發文哀悼，稱柯克是「偉大且傳奇的人物」，並表示「美國青年無人比他更了解」，承諾將打擊政治暴力。

川普感嘆，柯克曾啟發數百萬人，如今他的逝世是「美國的黑暗時刻」，呼籲全美團結悼念。

目前，FBI與猶他州警方仍持續搜尋槍手下落，案件調查仍在進行中。校方也坦承，槍手行動迅速而隱蔽，安全措施不足引發外界對校園活動防護的質疑。