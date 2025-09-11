美保守派年輕戰將殞命！獲CNN稱讚「有螢幕魅力」　曾助川普勝選

▲非營利組織「美國轉折點」執行長柯克在猶他州的校園演說時慘遭槍手擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國右翼政治活動家、總統川普的青年支持者柯克（Charlie Kirk）於當地時間10日在猶他谷大學校園舉行活動時遭槍擊身亡，享年31歲。這位年輕的政治行銷天才，被CNN讚譽「螢幕魅力十足」，同時也是廣播節目主持人、TikTok網紅與非營利組織領導人，他的逝世震驚美國政壇，最近他才在東京參與日本右翼政黨主辦的活動。

根據《路透社》、《CNN》，柯克2012年18歲時與保守派活動家比爾•蒙哥馬利（Bill Montgomery）共同創立非營利組織「美國轉折點」（Turning Point USA，TPUSA），打造出結合多平台媒體評論、現場集會與青年動員的新型保守派政治模式。他的組織專注於大學校園，積極推動年輕選民支持共和黨與川普，並協助他們成立保守派學生社團。

TPUSA迅速擴展成為全國性的政治力量，並成為MAGA運動青年派的重要象徵。

此次槍擊事件發生在柯克「美國復興之旅」（American Comeback Tour）秋季巡迴開場活動中。現場媒體報導，柯克在演講開始約20分鐘後，被槍手當場擊中頸部身亡。

▲在柯克遭到槍擊身亡後，執法單位車輛包圍猶他谷大學的建築。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，他此前剛從海外演講巡迴回國，包括7日在東京參加日本當地右翼保守派政黨「參政黨」主辦的活動，參政黨靠著「日本人優先」的口號，今年7月在日本參議院選舉大獲全勝。另外，柯克近期也曾在南韓發表演說。

柯克在X擁有530萬追隨者，主持的廣播節目《Charlie Kirk Show》每個月也吸引超過50萬人收聽。

柯克以擅長在鏡頭前與進步派學者交鋒聞名，他經常在社群媒體上將文化議題與政治辯論轉化為互動活動，從而提高TPUSA的影響力。他曾在播客中公開針對穆斯林政治人物及伊斯蘭文化發表挑釁性言論，也曾指控民主黨議員參與「消滅白人陰謀」。這些激烈言論讓他在保守派圈子與媒體中迅速打響名號，也引發廣泛爭議。

▲柯克遭槍擊身亡，白宮為其降半旗哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

川普在得知消息後，第一時間要求全國降半旗，並在Truth Social哀悼柯克，「沒有人比查理更了解或擁有美國青年的心。他受到所有人的喜愛與敬佩，尤其是我，而現在，他已不在我們身邊。」並下令全國降半旗以示敬意。

柯克曾是川普2016及2024年選舉的重要盟友，TPUSA的地方分會也協助登記年輕共和黨人，確保支持者實際投票，對川普勝選起到推波助瀾作用。

柯克的父親是心理健康診所諮商師，母親為建築師，他個人也曾撰寫多本書，包括《Time for a Turning Point》和《The College Scam》。他身後留下妻子艾瑞卡（Erika），曾獲亞利桑那州小姐（Miss Arizona USA）稱號，以及兩名子女。

從福斯新聞節目到X、Instagram，柯克幾乎無所不在，號召青年在校園內成立社團、參與政治行動。他在2021年接受CNN訪問時曾說，「我正試著積極推動持不同意見的人彼此展開對話。」