疑似槍手畫面曝光！俯臥屋頂迅速跑走　川普盟友中彈身亡

美國總統川普盟友柯克（Charlie Kirk）10日在大學演講時遭槍擊身亡，嫌犯仍在逃。依據網路流傳的畫面，可見槍擊事件發生的前後，有一名疑似槍手的人就在建築物屋頂上，引發關注。

紐約郵報報導，這段影片是在事發的猶他谷大學（Utah Valley University）所拍攝，當時槍擊事件剛發生，現場出席活動的人全體就地躲避，但就在影片所拍攝到的遠方建築物上，有一個人影似乎站起且開始迅速移動。

還有另外一段影片顯示，在槍擊案發生之前，有人俯臥在槍手開槍的屋頂上。還有人說，「屋頂上那裡有人。他剛剛從那裡跑到這裡，現在他就在那。」

這起槍擊事件的嫌犯仍在逃，當局正展開搜捕行動。根據CNN執法情報分析師米勒（John Miller）的說法，槍手在事前的犯案規劃、技巧與執行力都可能讓警方的追捕行動變得更加棘手，且槍手只開一槍，這也意味著此人並非射擊新手，「這個人非常清楚自己在做什麼」。

此前當局透露，考量到槍手只針對一個人、只開一槍，認定這是一起針對性事件。猶他州州長稱，這是一場政治暗殺事件。

