俄無人機入侵波蘭領空　川普發文疑「威脅普丁」：我們開始吧！

▲美國總統川普發文，「我們開始了」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

針對俄羅斯無人機入侵波蘭領空事件，美國總統川普表達強烈關注，他於當地時間10日在社群媒體發文，質疑「這是怎麼回事」，並表示「我們開始了！」，暗示美國可能對俄羅斯總統普丁採取新一輪制裁或相關行動。事件發生後，北約緊急出動戰機攔截，波蘭也已啟動北約第四條款召開會議討論後續因應措施。

根據美媒《CNN》，美國與波蘭官方資料顯示，超過十多架俄羅斯無人機突破波蘭領空，造成北約首次在烏克蘭戰爭期間實際開火攔截。波蘭與荷蘭戰機出動攔截，並獲得德國、義大利及多國聯合部隊協助。

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）與川普通話後表示，雙方確認盟友間高度團結，並可能加快部署更多防禦資產，例如在波蘭、烏克蘭邊境部署美軍愛國者飛彈系統，同時加快F-35戰機交付進度，儘管首批的4架F-35戰機預計明年1月抵達，但民眾希望加快交付進度。

▲9月7日，俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔期間，一架Shahed無人機在空中飛行。（圖／達志影像／美聯社）

川普對此事件的簡短發文引起外界關注，尤其是在俄羅斯持續擴大對烏克蘭攻勢的背景下，他已多次表示準備對俄羅斯施加新制裁，並透露對普丁的不滿，但尚未透露具體措施。上週川普曾在白宮接見納夫羅茨基，承諾美國將持續支持波蘭，必要時增加駐軍，美國軍方將持續與北約盟國協調部署，確保東翼防線穩固。

此外，川普近日與歐洲官員討論對俄羅斯的經濟制裁，包括對中國與印度購買俄羅斯能源課徵高達100%的關稅，顯示美國正尋求加大對普丁的國際經濟壓力。歐盟最高制裁官員也參與討論，與美國財政部協商進一步措施。

川普特別派遣負責烏克蘭事務的特使凱洛格（Keith Kellogg）前往波蘭時，正值無人機事件發生，他預計隨後將前往烏克蘭持續觀察局勢。法國總統馬克宏與英國首相施凱爾也表態，準備對波蘭提供額外支援，強化北約在東歐的防衛力量。

目前，波蘭已啟動北約第四條款，將召開主要政治決策機構會議討論下一步行動。川普「我們開始吧」的發文，是否意味著美國即將實施新制裁或採取軍事行動，外界正密切關注，並等待進一步官方說明。