　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄無人機入侵波蘭領空　川普發文疑「威脅普丁」：我們開始吧！

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲美國總統川普發文，「我們開始了」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

針對俄羅斯無人機入侵波蘭領空事件，美國總統川普表達強烈關注，他於當地時間10日在社群媒體發文，質疑「這是怎麼回事」，並表示「我們開始了！」，暗示美國可能對俄羅斯總統普丁採取新一輪制裁或相關行動。事件發生後，北約緊急出動戰機攔截，波蘭也已啟動北約第四條款召開會議討論後續因應措施。

根據美媒《CNN》，美國與波蘭官方資料顯示，超過十多架俄羅斯無人機突破波蘭領空，造成北約首次在烏克蘭戰爭期間實際開火攔截。波蘭與荷蘭戰機出動攔截，並獲得德國、義大利及多國聯合部隊協助。

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）與川普通話後表示，雙方確認盟友間高度團結，並可能加快部署更多防禦資產，例如在波蘭、烏克蘭邊境部署美軍愛國者飛彈系統，同時加快F-35戰機交付進度，儘管首批的4架F-35戰機預計明年1月抵達，但民眾希望加快交付進度。

▲▼9月7日，俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔期間，一架Shahed無人機在空中飛行。（圖／達志影像／美聯社）

▲9月7日，俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔期間，一架Shahed無人機在空中飛行。（圖／達志影像／美聯社）

川普對此事件的簡短發文引起外界關注，尤其是在俄羅斯持續擴大對烏克蘭攻勢的背景下，他已多次表示準備對俄羅斯施加新制裁，並透露對普丁的不滿，但尚未透露具體措施。上週川普曾在白宮接見納夫羅茨基，承諾美國將持續支持波蘭，必要時增加駐軍，美國軍方將持續與北約盟國協調部署，確保東翼防線穩固。

此外，川普近日與歐洲官員討論對俄羅斯的經濟制裁，包括對中國與印度購買俄羅斯能源課徵高達100%的關稅，顯示美國正尋求加大對普丁的國際經濟壓力。歐盟最高制裁官員也參與討論，與美國財政部協商進一步措施。

川普特別派遣負責烏克蘭事務的特使凱洛格（Keith Kellogg）前往波蘭時，正值無人機事件發生，他預計隨後將前往烏克蘭持續觀察局勢。法國總統馬克宏與英國首相施凱爾也表態，準備對波蘭提供額外支援，強化北約在東歐的防衛力量。

目前，波蘭已啟動北約第四條款，將召開主要政治決策機構會議討論下一步行動。川普「我們開始吧」的發文，是否意味著美國即將實施新制裁或採取軍事行動，外界正密切關注，並等待進一步官方說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領
快訊／賴清德：藍白主導財劃法修法鑄成大錯　完全不接受政院提醒
快訊／「台灣臀后」現身了！住家遭搜索　連同1男被移送
撞擊幼園畫面曝！26歲駕駛慘死　副駕男躺地打滾
快訊／顏寬恒二審宣判！　維持8年4月
疑被縱火！「800萬豪華遊艇」全燒光
騎電動車遭撞飛！全身骨折慘死　驚悚畫面曝
快訊／柯文哲交保　北檢抗告狀「送到高院門口」了
快訊／客運撞腳踏車！　女騎士遭輾當場慘死
快訊／妙天是大股東！國鼎董座、總裁夫婦爆掏空5000萬遭起訴
快訊／「隱形股王」摜第2根跌停！　2.8萬張委賣待消化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一語成讖！川普盟友遭槍殺「現場驚逃畫面曝光」　美槍械股飆漲

美保守派年輕戰將殞命！獲CNN稱讚「有螢幕魅力」　曾助川普勝選

韓外長要求川普政府放人！包機「延遲出發」原因曝：希望留住人才

俄無人機入侵波蘭領空　川普發文疑「威脅普丁」：我們開始吧！

以色列空襲卡達未能殲滅哈瑪斯高層　官員暗示：下次必殺！

火星乾涸河道驚現「古代微生物痕跡」？　毅力號岩石樣本曝光

川普青年戰友遭槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀　嫌犯屋頂開槍已拘留

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

甲骨文漲36％創辦人成首富！美股標普創新高　台積電ADR漲3.79％

峇里島暴雨狂襲9死！城市泡水交通大亂　一票台灣人趕不上飛機

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

一語成讖！川普盟友遭槍殺「現場驚逃畫面曝光」　美槍械股飆漲

美保守派年輕戰將殞命！獲CNN稱讚「有螢幕魅力」　曾助川普勝選

韓外長要求川普政府放人！包機「延遲出發」原因曝：希望留住人才

俄無人機入侵波蘭領空　川普發文疑「威脅普丁」：我們開始吧！

以色列空襲卡達未能殲滅哈瑪斯高層　官員暗示：下次必殺！

火星乾涸河道驚現「古代微生物痕跡」？　毅力號岩石樣本曝光

川普青年戰友遭槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀　嫌犯屋頂開槍已拘留

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

甲骨文漲36％創辦人成首富！美股標普創新高　台積電ADR漲3.79％

峇里島暴雨狂襲9死！城市泡水交通大亂　一票台灣人趕不上飛機

連體嬰弟忠義「高度腹脹」！家人曝病照：每日承受的負擔之一

一語成讖！川普盟友遭槍殺「現場驚逃畫面曝光」　美槍械股飆漲

剛騎完腳踏車！枕頭悶殺5歲兒「壓斷鼻樑」慘死　基隆狠父起訴

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

超悲情！金童唐西奇轟39分還是輸　斯洛維尼亞歐錦賽無緣4強

快訊／賴清德：藍白主導財劃法修法鑄成大錯　完全不接受政院提醒

Nissan「大改款Sentra」陸規曝光！看齊N7電動房車、最快年底亮相

快訊／「台灣臀后」本人現身了！住家遭搜索　連同1男被移送

百位《火焰之舞》舞者襲台！ 踢踏舞步震撼小巨蛋　節奏如雷聲響徹全場

趕快趕快！柯文哲戴國旗＋KP徽章　急出門開庭

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

國際熱門新聞

AI改圖大翻車！釣魚大叔生成巨根公仔

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

尼泊爾暴動失控！　前總理夫人活活燒死

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

峇里島暴雨狂襲9死　一票台灣人趕不上飛機

泰知名動物園飼育員慘死！獅群圍攻「撕咬15分鐘」

看好AI甲骨文創辦人成首富　美股收紅標普創新高

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

尼泊爾官員遭痛毆！示威者飛踢畫面曝光

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

咬掉強姦犯舌頭！她等61年終無罪

台積電ADR勁揚4.94％！甲骨文飆漲逾36％

失控國度：以色列變成中東任我行？

火星驚現「古代微生物」痕跡？岩石樣本曝

更多熱門

相關新聞

火星驚現「古代微生物」痕跡？岩石樣本曝

火星驚現「古代微生物」痕跡？岩石樣本曝

美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測器「毅力號」（Perseverance），近日在火星一條乾涸河道中發現岩石，科學家認為其中可能包含古代微生物生命的痕跡。

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

全透明iPhone？為何11年後蘋果再推史上最薄

全透明iPhone？為何11年後蘋果再推史上最薄

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

關鍵字：

北美要聞美國川普俄羅斯無人機普丁波蘭

讀者迴響

熱門新聞

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面