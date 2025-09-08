機場發現行李離奇消失　男靠「AirTag追蹤」廢墟目睹詭異景象





▲男子用AirTag成功追回行李。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子在機場發現行李突然消失，他利用放在行李箱中的Apple AirTag追蹤，發現行李竟然正在移動中，他不死心一路追蹤，最後成功找回行李。

居住在西好萊塢的男子史考特(Daniel Scott)，8月26日在洛杉磯機場等待行李抵達時，卻一直沒有看到行李出現，等了大約10分鐘後他去詢問櫃檯，意外得知行李被送錯輸送帶。

Tourist uses AirTag to find stolen luggage and is left shocked by culprithttps://t.co/gLJ6rBVxX9 https://t.co/gLJ6rBVxX9 — The Daily Record (@Daily_Record) September 7, 2025

史考特立即前往另外一個行李輸送帶，卻還是沒有看到自己的行李，他立即拿起手機，追蹤放在行李箱中的AirTag位置，結果意外發現行李箱正在前往停車場。

史考特追到停車場後，發現行李仍在繼續移動，他不死心一路追蹤，最後來到一棟被木板封住的廢棄建築，朋友幫忙報案後，在裡面看到許多穿著他衣服的男子。

警方最後一共逮捕了4名男子，年齡分別為43歲、41歲、32歲與26歲。史考特很開心成功拿回90%的衣服，他希望自己的故事能幫助警告大眾，最好在行李箱中放置AirTag或類似工具，以免再也找不回失竊物品。