參加YTB生存挑戰　女獨闖森林找水「失聯18小時」搜救畫面曝

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名36歲女子參加YouTube生存挑戰節目，由於她在密西根森林，外出尋找水源後一直沒有回來，嚇得節目單位動員找人，但是沒有任何發現，報警後出動大批警力、警犬與無人機展開搜尋。

奧齊戈郡(Otsego)警方表示，這名36歲女子5日下午5時左右離開基地，獨自外出在查爾頓鎮(Charlton Township)當地森林Pigeon River Forest中尋找水源，後來再也沒有消息。

On September 6, troopers from the Michigan State Police (MSP) Gaylord Post responded to the Pigeon River State Forest to assist the Otsego County Sheriff's Office in locating a 36-year-old woman missing from California. The woman was a contestant in a YouTube survival challenge… pic.twitter.com/9eEdIteS5f — MSP Seventh District (@mspnorthernmi) September 6, 2025

節目人員後來發現女子失蹤，一開始自行進行搜尋，可是12個小時過去沒有任何發現，最後於6日凌晨5時左右撥打911報警。

警方接獲報案後立即啟動大規模搜尋行動，最後於上午10時40分左右，在沼澤深處找到失蹤女子。從警方公布的畫面中可看到，女子獨自在又濕又冷的森林中待了18個小時，瘋狂朝直升機上的救援人員揮手。

女子獲救後，被送往醫院接受緊急醫療檢查，目前已經沒有大礙並且出院。警方沒有對外公布女子身分或YouTube節目名稱。