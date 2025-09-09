　
國際

十多名蒙面人「開車衝進珠寶店」　88歲老闆阻止被揍中風送醫

十多名蒙面人「開車衝進珠寶店」　88歲老闆阻止被揍倒中風送醫。（圖／翻攝自X）

▲十多名搶匪闖進珠寶店中。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國加州聖荷西市發生誇張搶案，一群蒙面搶匪竟然駕車直接撞進當地一間珠寶店，除了搶劫財物，還攻擊88歲老闆，最後成功搶走大量黃金和珠寶。老闆因中風送醫正在康復中。

事件發生在5日下午2時30分左右，聖荷西警方表示，多名蒙面搶匪進入珠寶店Kim Hung jewelry中，至少1人手上帶著槍。

從監視器畫面可看到，一輛汽車突然撞進珠寶店中，導致店內到處都是碎玻璃，約十幾名搶匪身上都穿著黑衣、臉上蒙面，持槍要求店內人員趴下，同時搜刮財物。

當搶匪手持斧頭和鎚子搶劫時，88歲老闆試圖阻止，遭搶匪推倒在地上攻擊，後來一群人駕車逃跑，預估店內損失高達10萬美元（約台幣303萬元）。

珠寶店老闆的朋友摩爾(Chris Moore)對外表示，老闆因為遭到攻擊，引發中風住院，目前已送醫接受治療。老闆的姪女表示，她前往店裡時發現叔叔身上有血，且到處是碎玻璃，幸好及時將叔叔送醫，否則後果不堪設想。

誇張事件引發社區民眾抗議，聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)對外表示，看到老人被攻擊令人怒火中燒，承諾一定要讓那群搶匪承受嚴厲後果。

關鍵字：

搶案珠寶店老人加州聖荷西市Kim Hung jewelry北美要聞

