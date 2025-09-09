海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

▲沙坑突然淹水，2名男童受困。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國加州海灘發生一起驚險事件，2名男童在沙坑中玩耍時，突然一陣洶湧的海浪淹了進來，導致2名男童受困在淹水的沙坑中、動彈不得，一群民眾見狀立即上前幫忙，努力挖沙試圖救出男童，救援畫面在網路上瘋傳。

事件上月發生在加州新港灘碼頭(Newport Beach Pier)附近，從網路流傳影片中可看到，2名男童開心在沙灘上挖出個一大坑洞，沒想到挖到一半時突然漲潮，一陣海水沖進沙坑中，導致2名男童受困。

???? ???????? ALERTE INFO : Deux enfants ont été coincés dans du sable mouillé à Newport Beach en Californie, après avoir creusé un trou, et ont été secourus par des passants puis des sauveteurs.



« Une fois que le sable est mouillé, il devient lourd. Ils étaient pratiquement ensevelis… pic.twitter.com/kZpt8XzWS4 — Wolf ???? (@PsyGuy007) September 6, 2025

眼見整個沙坑中充滿了海水，2名男童卻被困在裡面動彈不得，立即有多名大人前往幫忙，大家宛如在和時間賽跑一樣，拼命挖沙希望能救出孩童，畫面看起來十分緊張，後來2名孩童終於被拖出來。

影片曝光後獲得2千多萬點閱，救生員赫爾曼(Mark Herman)向當地媒體表示，由於沙子碰水後變得很重，所以導致2名孩童卡在沙坑中完全出不來，幸好他們的上半身沒有被濕沙埋住，否則情況可能會更危險，提醒民眾到海邊時，要注意安全。