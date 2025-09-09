失蹤3個月空姐被殺害　凶手「屁股誤撥電話」意外錄搬屍過程破案

▲空姐遭男子殺害（圖／翻攝自臉書與Tarrant County Jail）

記者李振慧／綜合報導

美國德州47歲空姐索魯里(Rana Nofal Soluri)今年6月被通報失蹤，警方發現她早於3月就遭到殺害，由於一通屁股不小心按到、意外撥出的電話語音，意外記錄到2名凶嫌處理屍體的過程，成為破案關鍵證據。

空姐索魯里最後一次被人發現時是今年3月，當時她向任職的航空公司Envoy Air請假，預計進行一個小手術，等到手術康復後再回來復職，然而同事發現她一直沒有消息，6月時向警方報案。

Butt dial leads to arrest of woman who allegedly helped man dump flight attendant's body over bridge https://t.co/TuFqhvm24K — Law & Crime (@lawcrimenews) September 7, 2025

警方進行調查後，後來逮捕了66歲男子戴伊(Dennis William Day)。他向警方坦承，他和索魯里是認識的朋友，2人3月發生衝突時，他一怒之下用雙手把人勒死，後來把屍體和死者的物品丟棄。

戴伊向警方表示，犯案時曾打電話給62歲好友湯瑪斯(Joni Thomas)，請對方開小貨車幫忙處理屍體。湯瑪斯原本否認她有將車借給戴伊，後來又改變說詞，辯稱她雖然有借車，但途中睡著，完全不知道戴伊在幹嘛。

警方不相信湯瑪斯說詞，最後在其手機中找到一則語音訊息，電話中記錄下湯瑪斯幫助戴伊一起搬運屍體的過程。

戴伊在過程中不小心按到，而撥打給湯瑪斯的語音訊息成為關鍵證據，讓湯瑪斯也正式遭警方逮捕，成為本案中的第二名凶嫌，目前2人均被關押中候審，案件仍在進行調查。