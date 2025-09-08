獨／高雄英勇攔車開槍員警是法律系碩士　父來探班目睹經過

▲黃姓員警英勇攔車遭衝撞，左手臂受到擦傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄岡山分局甲圍派出所前昨（7）天突傳激烈撞擊聲響，一輛白色休旅車在派出所門口攔下一輛白色轎車，還倒車衝撞轎車，員警見狀衝出來處理，卻遭休旅車駕駛拒檢、猛踩油門衝撞，員警拔槍朝車輛射擊1槍試圖制止，攔車開槍的黃姓員警右手臂受到擦傷，他是國立大學法律系碩士畢業，放棄當律師選擇從警，而且昨天他開槍時，黃父剛好就在派出所內，親眼目睹兒子開槍攔車，也讓父親留下深刻印象。

昨（7）日下午4點，岡山分局甲圍派出所前突傳激烈撞擊聲響，一輛白色休旅車在派出所門口攔下一輛白色轎車，還倒車衝撞轎車，休旅車內乘客直接下車拍打轎車車窗，引發騷動，2名員警見狀衝出來處理，休旅車駕駛拒檢並猛踩油門衝撞，黃姓員警拔槍朝車輛射擊1槍試圖制止，白車卻加速逃逸，造成員警受傷。

警方事後逮捕開車的2男1女，發現整起案件竟是感情糾紛引起，被攔的轎車顏姓駕駛和楊姓前女友有感情糾紛，楊女竟教唆4名友人去「討公道」，才引發一連串攔車、員警開槍的事件。

▲黃姓員警（紅圈處）英勇攔車遭到衝撞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，攔車開槍受傷的黃姓員警從警5年，平常表現相當優秀，積極任事，而且他是國立大學法律系碩士畢業，沒有去考律師等司法考試而去從警，選擇和法律系學生不一樣的道路。

而且巧合的是，黃員昨天在派出所值班時，他的父親也剛好到派出所探班，沒想到黃一聽到碰撞聲後，立即衝出派出所處理，而且機警的拔槍警戒，未料遭休旅車駕駛衝撞，他在倒地的瞬間開槍射擊，讓黃父親眼目睹兒子英勇機警的表現，但也心疼兒子擔任警察工作的風險。