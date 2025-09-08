　
哈利返英悼女王！兄弟同哀卻分離　僅7英里距離仍不相見

▲▼威廉與哈利。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉與哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國哈利王子在伊麗莎白二世女王逝世兩週年之際返英，今晨抵達希斯洛機場後，隨即前往溫莎城堡聖喬治禮拜堂，獻上花圈與鮮花悼念祖母。巧合的是，僅7英里（約11.2公里）外的伯克郡桑尼戴爾（Sunningdale），威廉王子與妻子凱薩琳同樣出席一場紀念活動，兄弟雖同哀卻依舊分開。

這趟為期四天的行程，是哈利自2022年女王辭世後最長的訪英。他此次獨自前來，梅根則留在加州照顧兩名子女。外界關注焦點之一，是他是否會與查爾斯國王見面。父子上次會面是在2024年2月，當時國王被診斷出癌症。白金漢宮對此保持低調，但英媒報導，若國王提出邀約，哈利將排除萬難赴會。

哈利稍後將出席倫敦「WellChild Awards」，這個慈善組織支援重病與末期兒童，他已連續17年擔任贊助人。行程中還包括宣布對「Children in Need」的重大捐款，並參與「Invictus Games」及「黛安娜獎」（Diana Award）相關活動。

另一方面，威廉與凱薩琳行程滿檔。凱薩琳臨時決定陪同丈夫出席婦女協會（WI）活動，展現她逐步重返王室公務的決心。已故女王生前與 WI 關係深厚，長達80年是桑德靈漢分會成員並擔任會長。接下來，威廉將前往倫敦「Spiral Skills」青少年組織及加的夫公國體育場（Principality Stadium），參加「世界自殺防治日」活動。

凱薩琳近日已連續三度公開亮相，上週六出席女子世界盃橄欖球賽，親眼見證「紅玫瑰隊」大勝澳洲；上週四與威廉一同造訪自然史博物館。兩人夏季曾搭乘遊艇遊覽希臘群島，回歸時顯得神采奕奕。國王則大多數夏天待在巴爾莫勒爾莊園（Balmoral），預計本週中返倫敦接受癌症治療。

 

關鍵字：

王室英國哀悼悼念行程

