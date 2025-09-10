美最高法院啟動川普關稅「快審通道」　11月定奪貿易生死戰

▲美國總統川普表示，想上天堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國最高法院於當地時間9日宣布，將加速審理川普政府對等關稅的合法性爭議，此舉不僅關乎川普在任內推動的核心經濟政策，也可能影響美國數千億美元的稅收走向。下級法院先前裁定，川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收大規模關稅超越總統權限，如今最高法院將於11月第一週聽取辯論，最快可能年底作出裁決。

根據《CNBC》、《BBC》，美國最高法院同意合併審理兩起案件，原告包括7家中小企業與12個州政府，他們質疑川普透過《國家緊急經濟權利法》（IEEPA）徵收「對等關稅」違憲。

該關稅自4月宣布後涵蓋範圍廣泛，從對多國進口商品徵收10%起跳，到對巴西與印度課徵高達50%的關稅，另對來自中國、墨西哥與加拿大部分進口品加徵25%關稅，理由是這些國家未能有效阻止芬太尼流入美國。

不過，美國聯邦巡迴上訴法院8月以7比4判決，認定川普濫用IEEPA授權，因為總統在國家緊急狀態下雖能調整進口，但並不意味可以無限期、無區分地徵收全球關稅。早在今年5月，華府地方法院也曾在另一宗案件中作出相同結論。雖然兩級法院均裁定關稅違法，但相關措施仍持續執行，直至最高法院作出最終判決。

川普則在自家社群平台Truth Social抨擊上訴法院的判決，稱若裁定維持，將「徹底摧毀美國」。川普陣營警告，若最終被判違法，美國財政部恐須退還7500億至1兆美元的關稅收入，對政府財政及國際貿易談判造成巨大衝擊。

智庫「稅收基金會」估算，目前川普徵收的關稅影響近7成進口商品，一旦部分遭推翻，僅剩約16%的進口仍受其他法律依據的關稅管制。

川普主張，美國長期貿易逆差構成「國安威脅」，因此屬國家緊急狀態，有權動用IEEPA課稅。然而批評者認為，徵收關稅屬於國會的憲法權限，總統單方面行使將破壞權力制衡。川普也曾利用其他法律對鋼鐵、鋁材與汽車徵收關稅，但這些措施並不在此次審理範圍內。