國際

美最高法院臨時批准　川普政府凍結40億美元「對外援助」

▲▼美國總統川普暫時凍結數十億美元對外援助。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普暫時凍結數十億美元對外援助。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）於當地時間9日批准川普政府暫時凍結數十億美元對外援助，暫緩下級法院要求在本月底前動用其中40億美元的裁定。此舉為行政暫停令，並非最終裁決，但可能影響國會批准款項的發放進度，也引發人道及全球健康組織的關切。

根據美媒《CNN》、《國會山報》，羅伯茨以行政緊急上訴程序簽署暫停令，讓最高法院有更多時間審查案件。川普政府表示，將於9月30日前動用65億美元的對外援助，但希望能暫停另外40億美元，認為這部分款項浪費且不符合美國外交政策。下級法院曾裁定，若無國會批准，行政部門不得扣留這筆款項，並指出川普單方面決定不支出的行為，已逾越國會授權範圍。

川普在上任首日簽署行政命令，試圖縮減對外援助開支，其中包括全球健康與HIV/AIDS等計畫。此舉立即遭到受援團體提告，指控其行為阻礙人道援助，並可能違憲。

根據美國司法部向最高法院提出的緊急申請，若下級法院的禁令生效，政府將被迫以「極快速度」動用這些資金，以符合9月底的期限，即便川普已要求國會取消這筆款項。

目前約有105億美元的總額可能在9月30日失效，其中65億美元政府計畫如期使用，其餘約40億美元則因川普提出「口袋撤銷」（pocket rescission）而被凍結。根據《扣押控制法》（Impoundment Control Act），在國會審議撤銷提案期間，行政部門可暫停資金發放45天，但若國會拒絕，款項必須釋出。

原告團體則警告，行政暫停令可能使政府在實質上掌控時間表，延遲款項發放，實質上左右裁決結果，並破壞憲政結構。他們強調，國會已明確核准的援助款項不應因總統單方面提議而被扣留。川普政府則反駁，若強制執行下級法院裁定，總統在外交及對國會交涉時將無法統一立場，損及行政部門政策目標。

最高法院的臨時裁定尚未說明最終判決方向，但已要求原告團體在12日下午前對川普政府的申請作出回應。

波蘭總統警告：普丁「已準備入侵」其他國家！俄無人機闖領空

北海道3死命案！　2女1男陳屍車內

俄軍無人機闖波蘭領空！F-16、F-35戰機「升空攔截」　華沙機場關閉

白宮搬「不存在的專家」擋箭！　鑑定川普不雅信：非本人簽名

美最高法院臨時批准　川普政府凍結40億美元「對外援助」

日本知名神社被破壞！樑柱遭塗鴉簡體字「恩愛永遠」　觸怒當地民眾

獲獎才4天！美西最繁忙港口「67個貨櫃墜海」　碼頭作業全面暫停

美最高法院啟動川普關稅「快審通道」　11月定奪貿易生死戰

金正恩建國日演說　致敬海外軍人：北韓繁榮已不可逆轉

以色列在卡達境內轟斃哈瑪斯　川普處境尷尬仍稱「值得」

北美要聞川普美國對外援助羅伯茨最高法院John Roberts

