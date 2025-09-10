　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮搬「不存在的專家」擋箭！　鑑定川普不雅信：非本人簽名

▲2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦與其前女友、名媛麥絲威爾。（圖／VCG）

▲2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦與其前女友、名媛麥絲威爾。（圖／VCG）

記者張靖榕／綜合報導

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）9日堅稱，一張2003年寫給已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的生日卡片中所簽的「Donald」，並非出自美國總統川普本人手筆。

李威特表示，已有「多位筆跡鑑識專家出面支持這一說法」，更具體指出，「我相信是《Daily Signal》刊出一篇報導，裡頭有三位筆跡分析師一致認為，這絕不是總統的親筆簽名。」她補充說，「我們一直都維持這個立場。總統沒有寫那封信，也沒有簽署那封信。」

不過李威特的說法隨即引發媒體記者大動作查找她所提到的報導，《Daily Signal》這家與美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）關係密切的右翼媒體，網站上並無出現任何相關文章。

《衛報》指出，李威特並未回應記者要求澄清的請求，但她極可能是誤指另一家名稱相似的保守派媒體《Daily Wire》。《Daily Wire》當天確實發表一篇關於這封信的文章，標題為，「《華爾街日報》刊出之艾普斯坦信件與川普文風完全相反：3項鑑識分析得出相同結論」。

不過與李威特說法有出入，這篇文章並未分析川普的簽名，更沒有引述任何筆跡鑑識專家的說法。相反地，它聲稱將該生日信內容輸入3種人工智慧語言模型，並依據模型生成的「鑑識語言分析」（forensic linguistic analysis）判定，信中模擬川普與艾普斯坦對話的語氣與字詞風格，與川普平時使用的文風不符。

雖然信件中使用的正式語言和戲劇化措辭確實與川普在公開場合的語言風格不一致，但川普本人的實際寫作風格仍難以界定。畢竟他一向由代筆人協助完成出版品，難以直接歸納其個人用語特徵。

《衛報》進一步聯繫曾於2000年與川普合作撰寫書籍的記者希夫列特（Dave Shiflett），請他評估該封信是否可能由川普委託他人代筆撰寫。

希夫列特回覆表示，「據我了解，川普既不寫書，也不讀書。數年前，《華盛頓郵報》一名記者曾問他有關書籍的問題，川普回應說他從未讀過那些書。」

09/08 全台詐欺最新數據

