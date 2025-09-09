　
川普內閣晚宴爆衝突！　財長失控嗆政敵：我要一拳打爛你的臉

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

川普政府日前宴請數十名內閣成員，竟然意外爆發激烈衝突，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與聯邦住房金融局長普爾特（Bill Pulte）當眾對嗆，甚至差點大打出手；貝森特質疑普爾特和川普打他的小報告，直言「「你他X的跟總統說我什麼」、「我要一拳打爛你的臉」。

美國政治新聞網站《Politico》披露，事件發生在3日晚間，地點為一間專供川普圈內超級富豪聚會的私人俱樂部。據悉，貝森特一看到普爾特就變得很激動，憤怒指控普爾特向川普「打小報告」，一見面便破口大罵，「你他X的跟總統說我什麼？去你的，我要一拳打爛你他X的臉。」目擊者形容，他當時氣得整個人直衝上前，大家都很吃驚。

▲美國聯邦住房金融局長普爾特。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦住房金融局長普爾特。（圖／達志影像／美聯社）

主辦人馬利克（Omeed Malik）見狀試圖介入調停，但貝森特情緒仍未平息，當場下最後通牒，「不是我滾，就是他滾。」他更嗆聲「到外面去」，普爾特則反問「去做什麼？」，貝森特回嗆，「不，我是要去把你他X的痛扁一頓。」眼見衝突升級，馬利克只能強行將兩人拉開，並將貝森特帶往俱樂部另一區安撫情緒。

《Politico》指出，川普圈內人形容此次衝突事件瘋狂且失控，背後牽涉到川普團隊內部對於房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）私有化計畫的主導權之爭。這兩大住房金融機構若成功私有化，牽涉數百億美元資金流向與政策規劃，是金融圈的極高敏感議題。

此外，貝森特與普爾特在聯準會（Fed）政策上也存有深刻歧見。普爾特據傳支持川普撤換現任主席鮑爾（Jerome Powell），而貝森特則持保留態度。

09/07 全台詐欺最新數據

414 1 6357 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的
北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任
午後變天！　雨最大地區曝
台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光
市場期待降息！美股收漲那指創新高　台積電ADR漲1.55％
川普遭爆寫信賀淫魔艾普斯坦50大壽：願每天都是另一個美好秘密

關鍵字：

川普內閣財政部長北美要聞Scott BessentBill Pulte北美要聞

