美最高院放行　川普政府可在加州大規模查緝移民

▲美國移民局先前突襲洛杉磯地下夜店，逮捕36名佯稱來自台灣卻被識破的中國公民。（圖／翻攝自X／HSI Los Angeles）



記者張靖榕／綜合報導

美國最高法院8日做出裁定，暫時解除加州法官先前對聯邦移民機關施加的限制，允許聯邦探員在洛杉磯地區恢復大規模移民查緝行動，川普政府在移民政策戰場上再下一城。

此案源於加州聯邦地區法院法官弗林朋（Maame E. Frimpong）先前頒布的禁制令，禁止移民暨海關執法局（ICE）以「機動巡邏」方式進行無差別攔查。弗林朋認為，ICE探員經常僅憑膚色、語言、職業或地點對人攔查，這違反了憲法對個人自由的保障。

不過在最高法院保守派多數意見主導下，裁定暫時解除這項禁令。雖然多數大法官未說明理由，但保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）表明立場，認為禁制令過度限制ICE探員執行職責，特別是進行短暫身份查驗的能力。他也指出，如有濫用武力情形，探員仍可能面臨法律責任。

與此相對，自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）則強烈反對。她在意見書中寫道：「洛杉磯數以千計的民眾，僅因外貌、口音、從事勞力工作，就遭受攔查、壓制甚至戴上手銬。如今法院的裁定，無異於讓同樣的侮辱持續發生。」

此案仍將在加州法院持續審理，背景是民權團體對川普政府移民政策的長期批評。這些團體主張，洛杉磯的掃蕩行動系統性地針對拉丁裔與深色膚色者，質疑其執法背後存在種族歧視。

不過聯邦政府堅稱，ICE的行動標準是基於居留狀況，而非種族。司法部表示，原先禁制令對探員在前線做出快速判斷構成「不合理限制」。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）隨後在社群平台上發文，稱讚本案裁定是「一大勝利」，表示，「ICE現在得以不受過度司法干預，自由執行任務，保護我們的社區。」