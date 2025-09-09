　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美最高院放行　川普政府可在加州大規模查緝移民

▲美國移民局先前突襲洛杉磯地下夜店，逮捕36名佯稱來自台灣被識破的中國公民。（圖／翻攝自X／HSI Los Angeles）

▲美國移民局先前突襲洛杉磯地下夜店，逮捕36名佯稱來自台灣卻被識破的中國公民。（圖／翻攝自X／HSI Los Angeles）

記者張靖榕／綜合報導

美國最高法院8日做出裁定，暫時解除加州法官先前對聯邦移民機關施加的限制，允許聯邦探員在洛杉磯地區恢復大規模移民查緝行動，川普政府在移民政策戰場上再下一城。

此案源於加州聯邦地區法院法官弗林朋（Maame E. Frimpong）先前頒布的禁制令，禁止移民暨海關執法局（ICE）以「機動巡邏」方式進行無差別攔查。弗林朋認為，ICE探員經常僅憑膚色、語言、職業或地點對人攔查，這違反了憲法對個人自由的保障。

不過在最高法院保守派多數意見主導下，裁定暫時解除這項禁令。雖然多數大法官未說明理由，但保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）表明立場，認為禁制令過度限制ICE探員執行職責，特別是進行短暫身份查驗的能力。他也指出，如有濫用武力情形，探員仍可能面臨法律責任。

與此相對，自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）則強烈反對。她在意見書中寫道：「洛杉磯數以千計的民眾，僅因外貌、口音、從事勞力工作，就遭受攔查、壓制甚至戴上手銬。如今法院的裁定，無異於讓同樣的侮辱持續發生。」

此案仍將在加州法院持續審理，背景是民權團體對川普政府移民政策的長期批評。這些團體主張，洛杉磯的掃蕩行動系統性地針對拉丁裔與深色膚色者，質疑其執法背後存在種族歧視。

不過聯邦政府堅稱，ICE的行動標準是基於居留狀況，而非種族。司法部表示，原先禁制令對探員在前線做出快速判斷構成「不合理限制」。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）隨後在社群平台上發文，稱讚本案裁定是「一大勝利」，表示，「ICE現在得以不受過度司法干預，自由執行任務，保護我們的社區。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
名嘴：橘子仍流亡在外　「柯文哲喊乾淨」在她眼中是最殘酷諷刺
iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面
《佐賀的超級阿嬤》吉行和子病逝！　享耆壽90歲
男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰
黃仁勳現在是川普的心頭好！　下周與庫克一起陪同訪英
好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」
入秋首波鋒面何時到　最新預測曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅鐸家族繼承達成協議　長子拉克蘭將掌福斯與新聞集團

300名南韓工人被捕後　川普提2要求

黃仁勳現在是川普的心頭好！　下周與庫克一起陪同訪英

美最高院放行　川普政府可在加州大規模查緝移民

以色列驚爆恐攻！　2巴勒斯坦槍手公車站掃射6死12傷

日本有望迎來女首相！　高市早苗民調領先

川普內閣晚宴爆衝突！　財長失控嗆政敵：我要一拳打爛你的臉

尼泊爾街頭抗議社群禁令　警方強制驅離釀19死逾百傷

川普抓人！韓企爆恐慌撤離　23項在美建廠計畫停擺

墨西哥火車撞雙層巴士！車頂全掀乘客噴飛　至少8死45傷

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【四處奔走】陳佩琪籌7千萬救夫！　現身北院辦保了

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

梅鐸家族繼承達成協議　長子拉克蘭將掌福斯與新聞集團

300名南韓工人被捕後　川普提2要求

黃仁勳現在是川普的心頭好！　下周與庫克一起陪同訪英

美最高院放行　川普政府可在加州大規模查緝移民

以色列驚爆恐攻！　2巴勒斯坦槍手公車站掃射6死12傷

日本有望迎來女首相！　高市早苗民調領先

川普內閣晚宴爆衝突！　財長失控嗆政敵：我要一拳打爛你的臉

尼泊爾街頭抗議社群禁令　警方強制驅離釀19死逾百傷

川普抓人！韓企爆恐慌撤離　23項在美建廠計畫停擺

墨西哥火車撞雙層巴士！車頂全掀乘客噴飛　至少8死45傷

AI投資抵稅變了！會計師拋5大重點　智慧機械適用範圍縮減

黃子佼「冷門作品」無預警出土上架！被消失2個字 封面字體全改了

梅鐸家族繼承達成協議　長子拉克蘭將掌福斯與新聞集團

300名南韓工人被捕後　川普提2要求

2出國優惠今開搶！機票飯店、網卡99元起　景點票買1送1

黑木耳「每天的朋友」！　超級食物營養密碼曝

高配息、填息快　00768B人氣衝上外資買超王

iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

無照上路2小時挨罰4.8萬元　駕駛求情罰1次就好被駁回

iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面改版

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

國際熱門新聞

致死率75%！南韓列「立百病毒」為一級傳染病

美前官員：華府須聯手台灣　才能抗衡中國

貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」

炸藥扔進家中　可卡犬「一口咬住」救主人

川普內閣晚宴爆衝突！　財長失控嗆政敵：我要一拳打爛你的臉

川普動用「口袋撤銷權」　凍結50億美元外援

川普遭爆寫信賀淫魔艾普斯坦50大壽：願每天都是另一個美好秘密

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

韓企爆恐慌性撤離　在美23項建廠計畫停擺

哈利王子悄返英！直奔女王墓前獻花

60歲查理辛性成癮！　新片揭「愛滋、男男性愛」內幕

市場期待降息　美股收漲那指創新高

波音787空中求救！　機長喊Mayday急掉頭

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

更多熱門

相關新聞

川普內閣晚宴爆衝突！　財長失控嗆政敵：我要一拳打爛你的臉

川普內閣晚宴爆衝突！　財長失控嗆政敵：我要一拳打爛你的臉

川普政府日前宴請數十名內閣成員，竟然意外爆發激烈衝突，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與聯邦住房金融局長普爾特（Bill Pulte）當眾對嗆，甚至差點大打出手；貝森特質疑普爾特和川普打他的小報告，直言「「你他X的跟總統說我什麼」、「我要一拳打爛你的臉」。

「川普簽名」的不雅信被公開　白宮回應了

「川普簽名」的不雅信被公開　白宮回應了

川普遭爆寫信賀淫魔艾普斯坦50大壽：願每天都是另一個美好秘密

川普遭爆寫信賀淫魔艾普斯坦50大壽：願每天都是另一個美好秘密

美前官員：華府須聯手台灣　才能抗衡中國

美前官員：華府須聯手台灣　才能抗衡中國

啟示錄：當「軍人控」川普全面失控

啟示錄：當「軍人控」川普全面失控

關鍵字：

美國最高法院川普加州ICE移民

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

午後變天！　雨最大地區曝

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

快訊／家寧拿到公司帳本了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面