國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梅鐸家族繼承達成協議　長子拉克蘭將掌福斯與新聞集團

▲媒體大亨老梅鐸與長子拉克蘭政治立場相同。（圖／達志影像）

▲媒體大亨老梅鐸與長子拉克蘭政治立場相同。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合報導

擁有《福斯新聞頻道》與《華爾街日報》等媒體版圖的梅鐸家族，在歷時多年的繼承爭議後，最終達成協議。94歲媒體大亨老梅鐸（Rupert Murdoch）將集團主導權交給長子拉克蘭（Lachlan Murdoch），家族其他子女則將獲得總值約33億美元（約新台幣1000億元）的股份與資產，宣告一場牽動英語世界保守媒體走向的權力交接塵埃落定。

這場家族內鬥始於老梅鐸有意修改信託安排，將福斯新聞頻道（Fox News）、《華爾街日報》（Wall Street Journal）及《紐約郵報》（New York Post）等主要媒體的經營權集中於拉克蘭一人手中，以確保保守派新聞立場延續。但修改信託遭美國內華達州法庭阻擋，迫使家族成員展開協商。

《紐約時報》（New York Times）報導，拉克蘭已完成接班協議，未來在父親過世後將獨掌媒體帝國，維持保守派定位。而其他三名子女，普魯登斯（Prudence Murdoch）、伊莉莎白（Elisabeth Murdoch）與詹姆士（James Murdoch），因政治立場傾向自由派而被排除經營權之外，但將平分家族信託中持有的資產與股權，各人約得11億美元。

知情人士指出，這三人目前共持有家族信託約80%的股份，隨著協議完成，信託將被正式解散。拉克蘭則將重建家族信託，並納入與中國籍前妻鄧文迪（Wendi Deng）所生的兩名成年女兒，葛瑞斯（Grace Murdoch）與克洛依（Chloe Murdoch）為新成員，未來共同持有新聞集團（News Corp）與福斯集團（Fox Corp）。

老梅鐸出身澳洲，早年接掌家族報紙事業，1960年代起進軍英美市場，1996年創立福斯新聞頻道，成功打造保守派媒體聲量，至今仍為美國收視率最高的新聞頻道。他自認是「英語世界的保守聲音捍衛者」，此次安排明確顯示他將媒體價值觀延續的重任交給拉克蘭。

09/08 全台詐欺最新數據

「台灣臀后」慘了！高雄總圖拍13分鐘謎片　檢方出手了
快訊／28年大廠突宣布關廠！　股價摜跌停
李芷霖遭爆「私下罵李多慧」　發律師聲明
快訊／李洋部長正式上任！　運動部揭牌
快訊／「董娘賣股」以來新高　PCB概念股3檔奔漲停
柯文哲回家了！他曝「賴清德火大下一步」：做越狠柯P人氣越高
總統府再回應柯文哲：攻擊元首無助釐清事實　盼民眾黨勇敢面對
稱與柯文哲無恩怨　郝龍斌：游淑慧、鍾小平惹怒小草他們要負責

