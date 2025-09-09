川普遭爆寫信賀淫魔艾普斯坦50大壽：願每天都是另一個美好秘密

▲川普多次試圖撇清與艾普斯坦（右二）的關係。（圖／VCG）



記者張靖榕／綜合報導

美國國會的民主黨議員，近日公開一封據稱由美國總統川普親筆簽名並寫給淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）50歲生日的賀卡，讓川普與艾普斯坦的關係再度引人關注。信件內容備受爭議，白宮隨即否認信件的真實性，指稱簽名並非出自川普本人，並揚言將對相關媒體提起訴訟。

這封備受爭議的信件內容寫道，「生日快樂——願每一天都是另一個美好的祕密。」民主黨籍的眾議院監督委員會成員，8日將信件影本張貼在社群平台X上，指出信件事來自艾普斯坦遺產律師根據上月傳喚令所提交的文件。文件中包含一本生日留言簿，據指信件就收錄於其中。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）強調，「這不是川普的話，也不是他的說話方式，他也從不畫圖。這封信不是川普畫的，也不是他簽的。」川普本人先前在《華爾街日報》7月披露此事後就曾駁斥說：「這不是我寫的，也不是我說話的方式，我根本就不畫圖的。」

為反擊相關報導，川普已針對《華爾街日報》的記者、出版商與包括新聞集團（News Corp）老闆梅鐸（Rupert Murdoch）在內的高層提出訴訟。《華爾街日報》母公司道瓊公司（Dow Jones）當時回應表示：「我們對報導的嚴謹與準確性有完全信心。」

白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）8日也在X平台張貼多張川普過去的簽名影像，質疑信件為偽造，並呼籲《新聞集團》負起法律責任，「是時候打開支票簿了，這不是他的簽名。誹謗！」