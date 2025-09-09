縣市長財產申報曝　陳其邁揹1250萬房貸、鍾東錦百筆土地存款3億

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者楊永盛攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（9日）公布最新一期廉政公報，包含部分縣市首長，根據財產申報，高雄市長陳其邁存款351萬8280元、債務1396萬4275元、主要用於購置不動產；苗栗縣長鍾東錦財力驚人，名下土地上百筆、存款3億96萬5216元、還有3161萬4832元的美債；雲林縣長張麗善存款2299萬9851元，還有總值517萬5000元的合庫金股票交付信託。

根據財產申報，高雄市長陳其邁名下3筆土地、1筆建物用作耕地、自用宅，另信託2筆土地、4筆建物，名下還有2部本田HONDA汽車，存款351萬8280元，債務1396萬4275元、其中約1250萬用於購置不動產，另陳其邁妻子吳虹事業投資200萬，用於自家吳虹婦產科診所。

新竹縣長楊文科有4筆土地、2筆建物、總值416萬3800元的股票交付信託，名下還有存款1432萬3974元、基金受益憑證幣153萬6600元、4筆保險。

苗栗縣長鍾東錦名下61筆土地、7筆建物，未信託土地用作耕地、建物則是未登記或已拆除，另有61筆土地、3筆建物交付信託。鍾東錦名下還有一部賓士、存款3億96萬5216元、還有3161萬4832元的美債、28筆保險，事業投資統日實業公司690萬元。

彰化縣長王惠美名下2筆土地、1筆建物作為耕地、自用宅，存款420萬1800元、基金受益憑證33萬5340元、一本黃金存摺價值573萬8466元、15筆保險，債務545萬9317元用於周轉，事業投資466萬3000元，另有股票總值517萬元交付信託。南投縣長許淑華名下無任何不動產、交通載具，存款817萬2283元、3筆保險。

雲林縣長張麗善名下3筆土地、1筆建物，作耕地、自用宅使用，另有7筆土地、4筆建物交付信託。另有一部BMW汽車、存款2299萬9851元、13筆保險、投資政衛醫院管理顧問公司100萬、信託財產專戶32萬4990元。還有總值517萬5000元的合庫金股票交付信託。