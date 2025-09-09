曬合照挺柯文哲！　鍾東錦喊歡迎回家：結果是檢驗真理的唯一標準

▲鍾東錦貼出與柯文哲合照。（圖／翻攝自Facebook／鍾東錦）

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，遭羈押將近1年，昨（8日）以7000萬交保。對此，苗栗縣縣長鍾東錦也貼出兩人合照喊話「歡迎回家」，他也強調，眾人之智慧可以超越個人之智慧，民主亦然。結果是檢驗真理的唯一標準，平安就是最圓滿的答案。

柯文哲8日順利交保後，隨即在北院大門發表簡短談話，他提到，自己還是用一個正面態度看這個事件，更重要的是心存善念，盡力而為，希望台灣因為有我們變得更好。

柯文哲強調，不要像賴清德那樣，讓整個台灣四分五裂，這個案子根本是冤獄，同學李文宗根本沒碰到京華城、那段時間根本沒有在台北市政府，就為了一通簡訊把李文宗關了11個月，台灣民主化30年，怎麼還有這種冤獄。

柯文哲說，個人苦難都這樣過去了，但希望台灣以後可以更好一點，為什麼要讓整個國家陷入四分五裂，賴清德好好想一想吧。

對此，鍾東錦也貼出兩人合照表示，眾人之智慧可以超越個人之智慧，民主亦然。結果是檢驗真理的唯一標準，平安就是最圓滿的答案，「歡迎回家」。

回顧過往，在去年柯文哲深陷京華城、政治獻金風暴時，鍾東錦就曾表示， 「貪是人性，只是有人貪名，有人貪利，有人貪權，我所知道的柯文哲，絕不貪錢。」

鍾東錦表示，「我對他的印象一直沒變，他聰明絕頂卻不懂人情，甚至有點冷酷，有時候獨斷獨行，但他絕不是一個會貪汙的人，至少我所認識的他，貪圖的只有政黨交替、台灣前行」。

