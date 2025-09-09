　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只離島！國民黨財劃法「分母寫錯」雲林少27億　藍縣市長哀鴻遍野

▲▼覆議案 開票 立法院院會投票 行政院提總預算 財劃法覆議案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院當時否決財劃法覆議案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨、民眾黨去年在國會聯手強推「財政收支劃分法」修法，喊話要保障地方財源，相關財源增加超過4千億，卻有縣市越修錢越少，然而，藍白修訂《財劃法》時，分配公式將分母寫錯，導致連江分配款不增反減。除連江外，現在又發現有10縣市同樣拿得較預期少，光雲林就少27億，雲林縣長張麗善就氣得痛罵中央泯滅良心，「難道要讓地方政府斷炊嗎？」。但此事起因於藍白修法時把「普通統籌分配稅款」的90.5%分給本島19縣市，還特別註記「不含離島」，但分母又寫成全國22縣市，導致出現數字落差。對此，藍營反嗆中央修法時為何未提醒，想卸責在野黨？

若按照最新版財劃法計算，全國明年度以台北市獲配逾新台幣1149.2億元居冠、人均可分到4.6萬元，但人口最多的新北市，人均分不到2.4萬元；且因新版財劃法公式問題，反而導致連江縣統籌分配款明年呈負成長，國民黨籍連江縣長王忠銘、立委陳雪生也急著找上財政部陳情，最後，中央決定先幫連江縣彌平差額至持平。

當初藍白新版《財劃法》，為離島保障，把澎湖、金門、連江3個離島縣的統籌分配款獨立出來，相關指標不與本島各縣市比較，若依此方式試算，馬祖分配款會從原本的7億暴增到33億。但藍營修法時，分配公式的分子仍然是3離島縣的人口、土地、所得能力以及縣府的罰鍰、規費收入等當指標，計算公式中的分母卻仍用全國當指標，造成連江縣的中央統籌分配款不增反減，而澎湖和金門雖然有增加，也拿不到預估金額。

不僅是離島，新版《財劃法》16-1條要求中央政府，要把「普通統籌分配稅款」的90.5%分給本島19縣市，還特別用括弧寫「不含離島」。結果分子是本島的19縣市，分母又寫成全國22縣市，導致相較試算的預期分配款，基隆少2億、新竹縣少7億、彰化少7億、雲林少27億、嘉義縣少6億、嘉義市少2億、花蓮少14億。修法後雖藍營成功從中央「挖出」超過4千億，但因公式出錯有超過345億「不知道分給誰」，中央不能用、地方也沒得分。

行政院發言人李慧芝日前坦言，因新版財劃法水平分配公式矛盾，目前有超過300億元無法完成分配，中央要給錢、也給不出去，得重新修法。行政院長卓榮泰也證實，將邀縣市長討論財劃法議題。

為此，藍營卻反嗆，財政部、行政院明知有如此顯而易見的失誤卻未提醒，如今卸責在野黨，最廢賴政府？若有疑問當初為何不提出問題？立法院審議在野黨財劃法版本時，均已試算出各縣市分配額，當時行政院、財政部等都未提出公式問題。

但事實上，在行政院2月對財劃法向立法院提出覆議時，財政部就曾在覆議理由中點出，這部分應該是計算錯誤，分配公式內容矛盾，將導致離島相關分配額越來越少。但國民黨、民眾黨仍否決政院覆議案。

而各縣市首長也對新版財劃法不甚滿意，對於公式錯誤，台中市長盧秀燕則批評行政院應痛改前非。雲林縣長張麗善也怒批，這個中央政府實在很糟糕，集權又集錢，泯滅良心，想方設法苛扣地方財源，「難道要讓地方政府斷炊嗎？」國民黨立委王鴻薇則痛批，陸續有地方反映獲配的統籌稅款比預期少，照理講是不可能會發生的事，中央不曉得又在動什麼手腳？中央應依法行政，否則是繼續搞對抗。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

財劃法王鴻薇民進黨國民黨卓榮泰行政院張麗善民眾黨盧秀燕

