賣掉農地「傳柯文哲剩不到5000萬」　黃國昌：難以承受的負擔

▲傳出柯文哲存款不到5000萬。（資料照／記者黃哲民攝）



網搜小組／劉維榛報導

柯文哲去年籌到7000萬交保金，成了史上「政治人物交保金最高」，而北院今（5日）裁定，柯一樣以7000萬交保，限制出境、出海8個月，須接受電子監控。據悉，柯文哲賣掉新竹農地後，存款不到5000萬，且依照他不願意跟人借錢的個性，目前黨內人士正緊急籌錢中，要「把主席救出來」。

台北地院最新裁定，柯文哲以7000萬元、應曉薇3千萬元交保，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，同時實施科技監控，待2人繳錢後，將提解2人到北院辦理科技監控防逃設備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據中時新聞網報導，柯文哲賣掉新竹農地後，目前存款剩不到5000萬，加上他不願與他人借錢的個性，目前民眾黨正緊急籌錢中，希望盡快籌出保釋金，要「把主席救出來」。

民眾黨主席黃國昌說，歷經了一年莫名其妙的關押，北院終於裁定柯文哲主席得提出7000萬元現金交保。這麽大的數字，即便對一個醫師家庭，仍是難以承受的沉重負擔。

黃國昌說，他更擔心的是，主席不會願意接受法院要求如此高的交保金額，因為面對這個惡意的政治追殺，如此高的金額毫無道理。特別是歷經了半年多的法庭審理，檢方根本提不出像樣的證據。「但對我們而言，無論如何，先救出主席最重要，希望柯P能點頭接受」。

柯媽稍早得知兒子可以交保的消息後，她語氣哽咽表示，「又要跟人家拿7千萬捏」，因為她腳不太方便、沒辦法走，所以人仍在新竹，沒有辦法上台北見柯文哲，剛剛已經有很多人打電話通知她這件事情了，透露得知消息有歡喜啦，但「心肝內很艱苦」。