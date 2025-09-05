雲林表演廳下半年節目滿滿能量　43場演出吸引逾2萬人次進場

▲雲林表演廳2025年下半年以滿滿藝文能量迎接觀眾。（圖／雲林縣政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

雲林縣政府轄下雲林表演廳2025年下半年將以滿滿藝文能量迎接觀眾，節目涵蓋歌仔戲、交響樂、掌中戲、舞蹈、兒童劇與音樂劇，展現多元風貌。今年1月至8月底已舉辦43場演出，吸引20,668人次進場，平均上座率60.08%，其中售票場次28場，售票上座率達57.88%。亮眼的票房成績不僅展現觀眾熱情支持，也凸顯雲林表演廳在全台文化場館的獨特魅力。

縣長張麗善表示，表演藝術推廣不只是舉辦節目，更是文化深耕與提升生活品質的重要工程。自111年整修開館以來，縣府以「藝術扎根、全民共享」為理念，致力將專業演出帶進地方，讓民眾在家鄉即可欣賞到多元優質表演。她強調，藝術能拉近人與人之間的距離，無論長者感受民歌的記憶、孩子沉浸童話劇，或年輕人欣賞現代表演，藝術都能觸動心靈、豐富人生。

文化觀光處長陳璧君指出，下半年節目兼顧「在地特色」與「跨齡共享」。九月由唐美雲歌仔戲團《天鵝宴》揭開序幕，小青蛙劇團30周年大戲《我的寵物是恐龍》、狂美交響管樂團《宮崎駿動畫配樂II》及真雲林閣掌中劇團新作《小葉夜未眠》接續登場，並有雲集打擊樂團《樂聚》，展現地方藝術能量。

十月為「兒童劇歡樂月」，配合「雲林國際偶戲節」帶來國際級偶戲演出。日本飛行船劇團《桃太郎歷險記》及刺點創作工坊《誰偷走了我的字》，更獲福德巧新基金會贊助。另有雲林愛樂室內合唱團音樂劇《第一市場》、鄉音室內樂團音樂萬花筒音樂會，共同營造親子共享的舞台體驗。

秋冬檔期同樣精采。十一月相聲瓦舍《狐說》以幽默關照社會議題；十二月有民歌經典之夜，邀請鄭怡、于台煙、方季惟、殷正洋及李明德同台演出。舞鈴劇場《VALO二部曲－島嶼》則由鈺齊公益基金贊助，喜劇團《今夜無法說相聲之大師走了》以笑聲陪伴跨年。另有雲林國中舞蹈班《舞憶》、音樂班歲末音樂會《響樂．享樂》，以及青年音樂家江品誼長笛獨奏會，展現新世代藝術能量。

縣府誠摯邀請全國民眾走進雲林表演廳，從兒童劇的奇幻想像、布袋戲的在地傳承、民歌的溫暖旋律到交響樂的磅礴氣勢，都能在這裡找到最屬於自己的感動時光。

