北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

記者陳俊宏／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城相關案件，遭羈押近1年，以7000萬元交保。對此，台北地檢署表示將提出抗告。「黑心律師」楊律師認為，檢察官抗告有兩種可能，第一是不想承擔任何責任，所以用必輸的理由象徵性提起抗告；第二是覺得柯剛出來就放話，很機歪，假裝憤而抗告嚇嚇柯，「前者的比例較高，後者是順便。」

▲▼柯文哲交保步出北院，現場小草熱烈歡呼。（圖／記者李毓康攝）



楊律師在臉書表示，他前一篇文章有提到，認為檢察官不會抗告，但地檢署聲明稿卻說會盡速抗告，其實並無矛盾。

楊律師說，各位仔細看地檢署聲明稿第一個理由，法院就是也認為犯罪嫌疑重大，才會准羈押及延押及具保（反之，連具保都不行，必須無保放人）；既然法院看法和檢察官一樣，何必抗告？如何抗告？第二個理由和羈押要件無關。

楊律師指出，第三個理由根本沒寫理由，何況若真的想「儘速抗告」，應該是周日就要發聲明稿了，怎麼可能是等柯文哲考慮一天且湊到錢，才「儘慢抗告」？

楊律師提到，所以從地檢署聲明稿更可證明，檢察官根本不想抗告，因為沒必要抗告，因為周日法院的具保裁定，對檢察官而言「明輸暗贏」。

▲▼柯文哲交保後發表談話。（圖／記者李毓康攝）



楊律師表示，那為何檢察官還要抗告呢？第一種可能，因為檢察官不想承擔任何責任，所以用必輸的理由象徵性提起抗告，高等法院必定駁回檢察官的抗告，就能保留「明輸暗贏」的具保裁定。

楊律師說，若未來真的發生了不可能發生的事，「例如柯文哲搭潛水艇偷渡到大陸尋求政治庇護，沒人能怪檢察官（我有抗告喔，是高院駁回，我被迫依法遵守），檢察官就不用扛任何責任。」

楊律師指出，第二種可能，覺得柯文哲剛出來就放話，很機歪，所以假裝憤而提起抗告，嚇嚇柯文哲，「前者的比例較高，後者是順便。」

對於柯文哲7000萬交保，北檢指出，案件自起訴後，法院已三度裁准延長羈押，且裁定理由一致認定柯涉嫌違反貪污治罪條例收賄罪、主管及監督事務圖利罪，以及刑法公益侵占罪和背信罪等，犯罪嫌疑重大；因此柯批評檢方「什麼都沒查到」等言論，與事實不符，企圖影響輿論，檢方予以嚴正駁斥。

北檢呼籲社會各界，應尊重法院獨立審判空間，不應透過媒體發言帶風向，干擾司法程序，損及司法公信力；此外，針對法院裁定柯文哲及另名被告應曉薇具保停止羈押，將儘速依法提起抗告。