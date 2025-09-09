　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻預測柯文哲選2026高雄市長　許智傑：柯不會來亂

網傳柯文哲要來選高雄 我認為柯主席應該不會來亂 南部地方版圖也不會因一個人來就能改變，希望柯主席出來之後，除了靜候司法判決之外，也能把民眾黨導回理性務實的道路上，不要隨著黃國昌起舞。

高雄小金剛許智傑發佈於 2025年9月7日 星期日

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲昨日（8日）以7000萬元交保獲釋，資深媒體人周玉蔻預測，柯可能會先投入2026高雄市長選戰。對此，民進黨立委許智傑直言，「我認為柯主席應該不會來亂」，他希望柯文哲能將民眾黨導回理性務實的道路，不要隨著黃國昌起舞。

民進黨立委許智傑。（圖／翻攝自Facebook／高雄小金剛許智傑）

▲針對網傳柯文哲可能參選2026高雄市長一事，許智傑認為柯應該不會來亂。（圖／翻攝自Facebook／高雄小金剛許智傑）

柯文哲因京華城容積率弊案遭羈押將近1年，8日以7000萬元交保獲釋，他走出看守所時發表一段簡短談話，直指這個案子在台灣已經紛紛擾擾1年，身邊所有人都被抄了，「請問檢察官，你們查了1年到底查到什麼？什麼都沒查到。」他還向執政黨喊話，別把台灣搞得四分五裂。

資深媒體人周玉蔻認為，「柯文哲海嘯」將開始掀動，2026年底前，柯案百分之百不會定讞，參選權安全存在，因此判斷柯很可能會先投入高雄市長選戰，啟動2026殲滅民進黨地方執政版圖戰。

對此，已表態投入民進黨高雄市長初選的立委許智傑表示，「我認為柯主席應該不會來亂，南部地方版圖也不會因一個人來就能改變。」他希望柯文哲出來之後，除了靜候司法判決，還能把民眾黨導回理性務實的道路上，不要隨著黃國昌起舞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光
市場期待降息！美股收漲那指創新高　台積電ADR漲1.55％
川普遭爆寫信賀淫魔艾普斯坦50大壽：願每天都是另一個美好秘密

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

周玉蔻預測柯文哲選2026高雄市長　許智傑：柯不會來亂

遭羈押一年！柯文哲交保發言「只談3件事」　粉專：難得的政治人物

台灣3成天然氣靠卡達！美智庫警告「恐成中共能源戰突破口」

快訊／探母北返被問「北檢將提抗告」　柯文哲沉默快速入家門

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

快訊／柯文哲離開新竹老家！小草簇擁喊加油　柯媽哽咽：他瘦很多

海巡署舉行千噸級巡防艦下水典禮　蕭美琴主持花蓮、澎湖艦成軍

不是豬腳麵線！柯文哲回新竹先吃「814冰棒」　高虹安在旁一起吃

美參院軍委會主席返美後再發友台言論　外交部：持續強化自衛能力

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【四處奔走】陳佩琪籌7千萬救夫！　現身北院辦保了

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

周玉蔻預測柯文哲選2026高雄市長　許智傑：柯不會來亂

遭羈押一年！柯文哲交保發言「只談3件事」　粉專：難得的政治人物

台灣3成天然氣靠卡達！美智庫警告「恐成中共能源戰突破口」

快訊／探母北返被問「北檢將提抗告」　柯文哲沉默快速入家門

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

快訊／柯文哲離開新竹老家！小草簇擁喊加油　柯媽哽咽：他瘦很多

海巡署舉行千噸級巡防艦下水典禮　蕭美琴主持花蓮、澎湖艦成軍

不是豬腳麵線！柯文哲回新竹先吃「814冰棒」　高虹安在旁一起吃

美參院軍委會主席返美後再發友台言論　外交部：持續強化自衛能力

一卡通用戶竟比悠遊卡多近1倍　關鍵原因曝光

分手沒收前男友存款！　女：愛情就是自願

台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

尼泊爾街頭抗議社群禁令　警方強制驅離釀19死逾百傷

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

18歲青年開發AI熱量追蹤App！　月獲利百萬計畫休學

下半年最新話題聯名！飛天小女警太可愛、The North Face夢幻合作準備開搶

川普抓人！韓企爆恐慌撤離　23項在美建廠計畫停擺

一表看8家金控8月獲利　中信金暫居冠

【母親哭到癱軟】32歲女交往才1個月遭男友輾斃

政治熱門新聞

快訊／返家被問北檢將提抗告　柯文哲反應曝

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

美智庫警告：中共恐鎖定能源進口下手

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

不是豬腳麵線！柯文哲回新竹先吃「814冰棒」

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

即／柯文哲離開新竹老家！柯媽哽咽：他瘦很多

海巡署舉行2千噸級巡防艦下水典禮

柯文哲交保　林岱樺有感而發

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

英籍媒體人辭職離台　萬字批大罷免

柯文哲2026戰高雄？許智傑：不會來亂

更多熱門

相關新聞

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

民眾黨前主席柯文哲在遭羈押一年後，8日以7000萬元交保獲釋，他走出看守所時的簡短談話，引發關注。臉書粉專「拔舌地獄」發文直言，柯文哲的遭遇「堪稱民主奇觀」，這段經歷像是「獻祭一年生命，揭穿民主制度看板後的極權幽魂」。

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

柯文哲「時隔9個月」再次踏進家門

柯文哲「時隔9個月」再次踏進家門

快訊／返家被問北檢將提抗告　柯文哲反應曝

快訊／返家被問北檢將提抗告　柯文哲反應曝

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

關鍵字：

周玉蔻柯文哲許智傑高雄

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

快訊／家寧拿到公司帳本了

致死率75%！南韓列「立百病毒」為一級傳染病

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

快訊／返家被問北檢將提抗告　柯文哲反應曝

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥撒冥紙吼：沒司法了嗎

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面