周玉蔻預測柯文哲選2026高雄市長　許智傑：柯不會來亂

網傳柯文哲要來選高雄 我認為柯主席應該不會來亂 南部地方版圖也不會因一個人來就能改變，希望柯主席出來之後，除了靜候司法判決之外，也能把民眾黨導回理性務實的道路上，不要隨著黃國昌起舞。 由高雄小金剛許智傑發佈於 2025年9月7日 星期日

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲昨日（8日）以7000萬元交保獲釋，資深媒體人周玉蔻預測，柯可能會先投入2026高雄市長選戰。對此，民進黨立委許智傑直言，「我認為柯主席應該不會來亂」，他希望柯文哲能將民眾黨導回理性務實的道路，不要隨著黃國昌起舞。

▲針對網傳柯文哲可能參選2026高雄市長一事，許智傑認為柯應該不會來亂。（圖／翻攝自Facebook／高雄小金剛許智傑）

柯文哲因京華城容積率弊案遭羈押將近1年，8日以7000萬元交保獲釋，他走出看守所時發表一段簡短談話，直指這個案子在台灣已經紛紛擾擾1年，身邊所有人都被抄了，「請問檢察官，你們查了1年到底查到什麼？什麼都沒查到。」他還向執政黨喊話，別把台灣搞得四分五裂。

資深媒體人周玉蔻認為，「柯文哲海嘯」將開始掀動，2026年底前，柯案百分之百不會定讞，參選權安全存在，因此判斷柯很可能會先投入高雄市長選戰，啟動2026殲滅民進黨地方執政版圖戰。

對此，已表態投入民進黨高雄市長初選的立委許智傑表示，「我認為柯主席應該不會來亂，南部地方版圖也不會因一個人來就能改變。」他希望柯文哲出來之後，除了靜候司法判決，還能把民眾黨導回理性務實的道路上，不要隨著黃國昌起舞。