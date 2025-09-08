　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

記者陶本和／台北報導

前民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今（8日）結束1年羈押後交保，並在公開談話中，把矛頭指向總統賴清德。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，基於尊重司法程序進行，總統府不會對司法偵辦中的個案作任何評論，但也不接受並非事實的抹黑。

▲▼ 柯文哲交保 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲交保後，在公開談話中怒轟賴清德。（圖／記者徐文彬攝）

總統府表示，總統府立場始終一致，任何人不分黨派、不問身份，只要涉犯違法，都盼檢調秉持毋枉毋縱精神，釐清事實、依法究辦。台灣是民主法治人權的國家，也呼籲民眾黨尊重司法、勇敢面對司法。

09/07 全台詐欺最新數據

20歲女「脖子超硬」老化至60歲　醫PO超可怕X光示警
中橫隧道懸崖下方驚見發黑屍體！
致死率75%！南韓列「立百病毒」為一級傳染病
中醫診所「孕婦吃麵孩子會沒心跳」　婦產科名醫闢謠：妳有牌耶
快訊／柯文哲回到台北住家了　「時隔9個月」再次踏進家門
李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她緊急回應

